Natanzinho Lima grava projeto “De Bar em Bar 7” em sua cidade natal, Itabaiana

O cantor sergipano Natanzinho Lima se prepara para um momento especial em sua carreira. Na próxima quarta-feira, 26, ele retorna a Itabaiana, sua terra natal, para a gravação do projeto “De Bar em Bar 7”. O local escolhido para registrar esse novo trabalho foi o bar Batata Frita, ponto conhecido da cidade. A gravação tem início às 14h e promete muita emoção para todos que curtem o trabalho do artista.

Com uma trajetória marcada pelo arrocha, ritmo que o consagrou nacionalmente, Natanzinho Lima não esconde a alegria de gravar em casa. “Itabaiana é onde tudo começou para mim. Cantar aqui, perto da minha família e dos amigos, é algo que me emociona e me motiva ainda mais. A expectativa é enorme, quero entregar um projeto à altura desse carinho que sempre recebi”, destaca o cantor.

O evento também traz uma carga afetiva especial, pois tem a participação de pessoas importantes na trajetória do artista. O dono do bar Batata Frita, Maikon Silva, foi o financiador do primeiro CD de Natanzinho, ajudando a alavancar sua carreira. Já Júnior Matos, conhecido como Garrafinha, foi seu primeiro empresário e acompanhou de perto os primeiros passos do cantor no cenário musical.

O projeto “De Bar em Bar 7” contará com um repertório de 12 músicas, entre inéditas e regravações, prometendo agradar os fãs que acompanham a trajetória de Natanzinho. Ele, que se tornou um dos grandes nomes do arrocha nacional, se orgulha em levar o nome de Itabaiana, conhecida como a capital nacional do caminhão, para todo o Brasil.

A gravação promete reunir amigos, fãs e admiradores do cantor, reforçando a conexão de Natanzinho Lima com suas raízes e sua trajetória de sucesso na música. Para quem acompanha sua carreira, essa será uma oportunidade única de ver de perto mais um capítulo da história desse talento sergipano.

