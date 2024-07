Natiruts traz turnê de despedida para Aracaju dia 21 de setembro

Alexandre Carlo e Luis Maurício celebram fim das atividades do grupo de levada reggae e pop com hits como ‘Presente de um beija-flor’, ‘Quero ser feliz também’, ‘Sorri, sou rei’

Depois de 28 anos de trajetória, o Natiruts se despede dos palcos com uma turnê programada para passar por 18 estados brasileiros, e Sergipe é um deles. Intitulado “Leve com você”, o último show na capital sergipana será no dia 21 de setembro (sábado), às 19h, no Centro de Convenções AM Malls, onde o grupo promete apresentar um repertório com músicas mais antigas e os grandes hits, além de algumas surpresas.

O show de despedida em solo aracajuano será um momento de celebração aos quase 30 anos de carreira em que o Natiruts sintonizou a música pop brasileira com os sons da Jamaica, criando um repertório de hits cheio de canções doces e envolventes. Atualmente, apenas o baixista Luís Maurício e o vocalista Alexandre Carlo são remanescentes da formação original.

A estrutura da turnê foi pensada para amplificar a já conhecida energia positiva dos shows do Natiruts, proporcionando ao público uma experiência na qual as boas vibrações conduzem a apresentação. “Mais do que um show, vamos fazer uma celebração para que as pessoas saiam dali com a sensação de restauro. Esse é o poder do Natiruts”, afirmou o cantor e compositor Alexandre Carlo.

Segundo o músico, o grupo atingiu sua fase mais plena e madura, ao ponto de ter a certeza que conseguiu concluir o que se propôs a fazer desde 1996. “Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público”, declarou Alexandre Carlo.

Os ingressos estão à venda na loja Point do Ingresso, no 1º piso no RioMar Shopping, que fica localizado na Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio, em Aracaju/ SE. Também é possível comprar através do link https://www.eventim.com.br/event/natiruts-centro-de-convencoes-18332082/ . A realização é da BPC Participações e Produções Artísticas.

Sobre Natiruts

Basta dar um play em qualquer uma das músicas do Natiruts – ao longo das quase três décadas de carreira, foram mais de 100 faixas lançadas – para o ouvinte saber de qual banda se trata. Afinal, o grupo liderado pelo vocalista Alexandre Carlo construiu uma identidade muito própria durante sua caminhada, além de ter desenvolvido uma conexão potente com o público brasileiro e mundo afora.

O Natiruts sempre teve motivos para celebrar e foi um dos responsáveis por marcos na indústria musical nacional. Foi o primeiro nome brasileiro a aparecer nos telões da Times Square, em Nova York; também dominou as paradas em Portugal e outros países, tendo ficado em terceiro lugar na lista dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo. São 11 álbuns, mais de 1.500 shows e 2,5 bilhões de streams até hoje, momento em que a banda está no auge. Agora, o Natiruts anuncia uma decisão grandiosa e fundada na sabedoria: a turnê de despedida da banda “Leve com Você”. São 20 shows pelo Brasil, em uma realização da 30e.

Serviço:

Evento: Turnê de Natiruts “Leve com você”

Atrações: Natiruts

Data: 21 de setembro (sábado)

Local: Centro de Convenções AM Malls Sergipe

Horário: 21h

Ponto de venda: Point do Ingresso (1º piso no RioMar Shopping) e através do link https://www.eventim.com.br/event/natiruts-centro-de-convencoes-18332082/

Realização: BPC Participações e Produções Artísticas

Foto Pedro Napolinário

Por Osanilde Oliveira