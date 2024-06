NATTAN, ROJÃO DIFERENTE E MANU BAHTIDÃO COMANDAM O ARRAIÁ DO POVO NESTE DOMINGO, NA ORLA DE ATALAIA

A oitava noite do Arraiá do Povo, neste domingo, 9, será intensa e eclética. A primeira atração, às 19h, será a sergipana Maraysa Cantora. Em seguida, às 21h, quem sobe ao palco com um repertório que mescla vários ritmos é a banda Rojão Diferente. Às 23h, a festa será comandada por Nattan, com seu cabaré romântico. Para fechar a noite, 1h sobe ao Palco Rogério Manu Bahtidão, animando a madrugada.

A Vila do Forró oferecerá uma programação diversificada. Às 17h30, Edcássio do Acordeon se apresenta no Coreto da Eneva. No Barracão da Sergipe, as apresentações começam às 19h, com o Forró Avexanela; Às 20h30, o Grupo Parafolclórico Mestre Saci Quilombola traz a tradição cultural ao tablado. Às 21h30, será a vez de João da Passarada e, encerrando a noite, às 23h, Bagdá o Oficial.

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação:

Arraiá do Povo

19h – Maraysa Cantora

21h – Rojão Diferente

23h – Nattan

1h – Manu Bahtidão

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Edcássio do Acordeon

Barracão da Sergipe

19h – Forró Avexanela

20h30 – Grupo Parafolclórico Mestre Saci Quilombola

21h30 – João da Passarada

23H – Bagdá o Oficial

Foto: Jhonny Cânon