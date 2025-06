Nay e Davizinho é atração da Vila do Forró neste sábado em Aracaju

No próximo sábado, 28 de junho, a dupla Nay e Davizinho, natural da cidade de Simão Dias, estará se apresentando na programação da Vila do Forró, localizada na Orla de Atalaia, em Aracaju. O show está agendado para iniciar às 21h, no Coreto, e promete atrair um público entusiasta da música regional.

Esta apresentação representa uma significativa conquista para a dupla, que tem se destacado no atual cenário musical do Estado. Após mais de dois anos dedicado à carreira artística, Nay e Davizinho têm mantido uma agenda repleta de shows, atuando em eventos privados como confraternizações, aniversários e casamentos, além de festividades públicas.

Para os artistas, o show em Aracaju não é apenas uma oportunidade de se apresentar em um evento de grande porte, mas também um momento de profunda emoção, simbolizando a consolidação e o reconhecimento do trabalho árduo que vem sendo realizado ao longo dos anos.

Os interessados em contratar a dupla Nay e Davizinho podem entrar em contato pelo telefone (79) 9 9980-2806. Não perca a chance de prestigiar essa talentosa dupla e celebrar a riqueza da música nordestina!

Assessoria