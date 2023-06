NC Vigilância assume operação de segurança na Carmo Energy

O Grupo NC participou, nesta segunda-feira (19), de solenidade promovida pelo governo de Sergipe para celebrar a contratação de vigilantes que vão atuar no contrato firmado junto à Carmo Energy, empresa responsável pela produção de petróleo onshore em Sergipe. A NC Vigilância assume a operação de segurança patrimonial do Polo Carmópolis e demais unidades a partir do mês de julho.

Certificada pela ISO 9001, a NC Vigilância desenvolveu um plano de gestão de segurança focado em garantir uma operação de prevenção e contingência eficiente, capaz de manter a capilaridade e padronização da proteção patrimonial em todas as instalações da Carmo Energy.

“Somos uma empresa na qual a inovação, a equipe humana altamente qualificada e o comprometimento absoluto com o cliente marcam a diferença. Com a conquista desse importante cliente, consagramos a NC Vigilância como referência em segurança patrimonial, reforçando nossa relevância para o mercado sergipano”, enfatizou o diretor da NC Vigilância, Alex Moura.

Em sua fala, o governador Fábio Mitidieri ressaltou o comprometimento do Grupo NC com o fomento à geração de emprego e renda para os sergipanos em seus mais de 20 anos de atuação no mercado. “Somos gratos a NC por acreditar em nosso estado, gerando emprego e renda para o povo sergipano. O que estamos ofertando através da NC é a dignidade de um emprego para centenas de pais e mães de famílias”, afirmou.

O ato contou ainda com a participação do presidente do Grupo NC, Sandro Moura, e dos diretores Mércia Moura, Marisete Moura e Alysson Moura. Diversas autoridades também prestigiaram a solenidade que recepcionou os colaboradores da NC Vigilância, dentre elas o senador Laércio Oliveira. Ele valorizou a qualificação da mão-de-obra local. “A partir do compromisso de cada um de vocês em prestar o melhor serviço que vocês podem em cada posto de trabalho, eu tenho certeza que outras oportunidades surgirão”, disse.

Com atuação no Nordeste, o Grupo NC oferece as mais modernas e inovadoras soluções de segurança do mercado, dotadas de alta tecnologia e desenvolvidas para apoiar de pequenas a grandes empresas, com projetos customizados para garantir maior efetividade nos serviços.

A Carmo Energy é uma empresa que integra o grupo internacional Cobra. Além da concessões dos 11 campos terrestres, o polo contempla acesso à infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo e gás natural. O ativo integra ainda o Polo Atalaia, no qual está contido o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo), e o oleoduto Bonsucesso-Atalaia, que escoa a produção de óleo de Carmópolis até o Tecarmo.

Grupo NC