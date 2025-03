Nelson Wilians participa de encontro internacional de advogados no Chile

Durante o evento, serão discutidas diretrizes estratégicas para o futuro da aliança, inovação jurídica, práticas de compliance e novas oportunidades de mercado

Até o próximo dia 15, a ALL – Alianza Legal de Escritórios de Advocacia realiza sua Terceira Assembleia Anual em Santiago, Chile, consolidando-se como um dos mais importantes encontros jurídicos internacionais. O evento reunirá profissionais de mais de 26 escritórios espalhados por quatro continentes, reforçando o compromisso da aliança com a integração latino-americana e a expansão global do setor jurídico corporativo. O encontro será sediado pelo LMA | Lagos Maclean Abogados, um dos quatro escritórios fundadores da ALL, ao lado de Nelson Wilians Advogados (Brasil), Brick Abogados (Colômbia) e Torres & Torres Lara Abogados (Peru).

“Este será um encontro valioso para a advocacia, em especial para NWADV, proporcionando trocas de experiências e oportunidades estratégicas de networking. As recentes mudanças nas diretrizes econômicas, impulsionadas pelos Estados Unidos, terão impactos jurídicos significativos em diversos países, exigindo uma adaptação dos escritórios de advocacia à nova realidade global”, afirma Nelson Wilians, fundador do NWADV e um dos pioneiros da ALL.

A programação inclui o ALL Legal Days, um evento exclusivo para clientes estratégicos dos escritórios parceiros e stakeholders do setor jurídico. Durante o evento, serão abordados temas como Inteligência Artificial, Meio Ambiente, Risco Digital, Segurança Cibernética e Proteção de Dados, sempre com um olhar voltado para o impacto das tendências globais nos mercados regionais.

“Nosso compromisso é oferecer ao mercado jurídico internacional uma alternativa sólida e confiável para a assessoria em questões empresariais, garantindo o mesmo padrão de excelência e eficiência em todos os países onde atuamos”, destaca Marcel Daltro, diretor da ALL e sócio-diretor do NWADV.

A Cúpula da ALL já teve edições anteriores no Brasil (2023) e na Espanha (2024), e segue um plano de crescimento estruturado, com governança corporativa consolidada, reuniões mensais entre os escritórios membros e um rigoroso processo de seleção de novos integrantes.

Com sua expansão para América Latina, Europa, Ásia e Oceania, a ALL reafirma sua posição de destaque no mercado jurídico internacional, garantindo que sua missão de oferecer serviços jurídicos de excelência e inovação continue evoluindo para atender às novas demandas do setor.

“Este encontro representa um ambiente privilegiado para ampliar o conhecimento sobre mercados internacionais, inovações jurídicas e gestão de escritórios, além de fortalecer relações e expandir oportunidades profissionais”, conclui Nelson Wilians.

O escritório Nelson Wilians, que também tem representação em Sergipe, segue ampliando sua atuação no cenário jurídico internacional.

