“Nem vem, o meu corpo não é seu!”: campanha sobre importunação no Forró Siri

A campanha “NEM VEM, O MEU CORPO NÃO É SEU”, elaborada pela Prefeitura de Socorro, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulher (CMPPM), buscou sensibilizar a população e diminuir os índices de crimes de importunação sexual no município, especialmente no período do Forró Siri 2023.

A importunação sexual é um crime frequente em ambiente de festas. Entre as ações mais ‘comuns’ estão os beijos roubados, toques físicos não consentidos e as piadas vexatórias. Esse crime está previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena mínima de um ano e máxima de cinco anos de prisão.

Durante os dois dias de festa na Arena Siri, as ações foram potencializadas para garantir a segurança das mulheres. “Nossa campanha municipal de combate à importunação faz parte de um conjunto de ações que visam expandir e fortalecer a atuação da rede dedicada à proteção das mulheres, com foco especial nos festejos juninos. Estamos empenhados em promover a conscientização e prevenir situações de violência, buscando um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres que participam das festividades”, ressaltou a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Lorenna Bastos.

A dona de casa, Rosana Silva, foi abordada pelas equipes durante a divulgação da campanha, para ela, mobilizar a população é importante para conscientizar o máximo de pessoas possíveis. “Esse tipo de campanha de conscientização é extremamente importante, porque nos proporciona uma sensação de segurança, sabendo que existem pessoas que se preocupam com a gente”, afirmou.

Além da distribuição de conteúdos informativos nos dias de festa, foram divulgadas peças educativas como vídeos e cards, que foram reproduzidas nas redes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura de Socorro.

