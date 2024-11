NERUDA: Quando a arte de construir encontra o mar em Aracaju

A nova obra-prima da Celi na mais nobre localização de Aracaju

A Construtora Celi, símbolo de solidez e qualidade há mais de 56 anos no mercado imobiliário sergipano, apresenta seu mais ambicioso e poético projeto: o Neruda. Inspirado no célebre poeta chileno Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura, o empreendimento traduz em arquitetura a mesma sensibilidade e grandiosidade encontradas nos versos do escritor que tanto celebrou o mar em suas obras.

Assim como Pablo Neruda escolhia cuidadosamente os lugares onde viveria – suas três casas no Chile hoje são museus que contam sua história – a Celi escolheu meticulosamente a localização de seu primeiro empreendimento beira-mar: a privilegiada Praia da Atalaia, onde o antigo Hotel Parque dos Coqueiros dá lugar a um novo conceito de morar.

O Neruda integra a Reserva Parque dos Coqueiros, a mais nova área planejada da Atalaia que promete revolucionar a região com seu conceito de urbanismo moderno e sustentável. Como um poema arquitetônico, cada elemento foi pensado para criar uma obra única, onde a sofisticação encontra a funcionalidade em perfeita harmonia.

Como os versos únicos de Neruda, cada apartamento é uma obra exclusiva:

Apenas 52 unidades privilegiadas;

Dois apartamentos por andar, garantindo privacidade absoluta;

Apartamentos de 146,49 m² a 162,64 m², com 3 a 4 suítes;

Coberturas duplex com até 5 suítes e áreas de 305,19 m² a 330,07 m²;

Vista permanente para o mar em todas as unidades;

Entrega Garantida: Dezembro de 2027;

Localização Privilegiada: Na nova área planejada da Celi na Atalaia;

Personalização: Sistema Home Flex para adaptar sua planta;

Lazer Completo: Áreas equipadas para todos os momentos;

Sustentabilidade: Bicicletário e soluções eco-friendly;

Academia climatizada com mais de 200 metros quadrados, equipamentos Matrix de última geração.

“Neruda representa a evolução natural de nossa busca pela excelência”, afirma a diretoria da Construtora Celi. “Assim como Pablo Neruda transformava palavras em arte, transformamos sonhos em realidade, com a solidez e qualidade que são marca registrada da Celi há mais de cinco décadas.”

O empreendimento oferece: acabamento premium com materiais nobres, área de lazer completa com espaços gourmet, projeto paisagístico exclusivo com assinatura do renomado arquiteto paisagista Guilherme Takeda, tecnologia e sustentabilidade integradas, sistema de segurança 24 horas de última geração, poesia em forma de lar.

Assim como Pablo Neruda construiu suas casas como santuários de inspiração, o Neruda da Celi se estabelece como um marco na orla de Aracaju. É mais que um endereço; é um lugar onde cada amanhecer traz a poesia do mar, onde cada pôr do sol escreve novos versos na história de seus moradores.

