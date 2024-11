Nessa segunda o MST combate a violência contra as mulheres

Com o lema “Lutaremos! Por nossos corpos e territórios, nenhuma a menos!” as mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) realizam a Jornada Nacional de Combate à Violência Contra Mulheres e Meninas. A mobilização dá continuidade ao trabalho permanente e persistente que vem sendo desenvolvido pelas camponesas e camponeses Sem Terra nos territórios de Reforma Agrária, por relações igualitárias e o fim das violências de gênero.

Nessa segunda-feira (25), data que demarca o Dia Internacional de Combate à Violência Contra as Mulheres, as camponesas do MST realizam uma série de atividades de cuidados e afetos coletivos nas áreas do Movimento pelo país. Estão previstos espaços de formação, encontros, momentos de escutas, trocas e compartilhamento, na tentativa de fortalecer a luta por relações livres de todas as formas de violência.

A Jornada deste ano conta com ações tanto no campo como em diversas cidades brasileiras. Lucinéia Freitas, da coordenação nacional do setor de gênero do MST, destaca que as atividades nos acampamentos e assentamentos terão como foco os debates sobre a construção de relações humanas emancipadas, além de estratégias coletivas para enfrentar as diversas formas de violência que atingem as camponesas nos territórios em que vivem.

Fonte e foto: MST