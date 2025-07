Nesta quinta, Rock in RioMar recebe Egypcio, vocal da Tihuana e Cali Rock, em Aracaju

Em sua sexta edição, o evento celebrar o mês do rock com show gratuito

Mais uma vez, a energia do rock vai tomar conta do RioMar Aracaju, com a presença marcante de Egypcio, vocalista da banda Tihuana. O show, que faz parte da programação do Rock in RioMar, acontece às 19h, na Praça de Alimentação do shopping e tem acesso gratuito.O projeto, que já se consolidou como um dos maiores encontros do gênero na capital sergipana, celebra o mês do rock reunindo talentos locais e uma atração nacional para brindar o público com a força do rock brasileiro.

Egypcio, que ganhou projeção nacional à frente da Tihuana com sucessos como ‘Que Ves?’, ‘Tropa de Elite’, ‘Renata’, ‘Pula’ e ‘Um Dia de Cada Vez’, promete uma apresentação eletrizante com os maiores hits da banda. No repertório, também estão garantidas homenagens aos ícones Chorão e Renato Russo, com interpretações de clássicos da Charlie Brown Jr. e Legião Urbana.

Com uma carreira sólida iniciada nos anos 1990, o cantor Adriano Grande, mais conhecido como Egypcio, iniciou sua trajetória musical como baterista, mas foi no vocal que conquistou os palcos do país. Após o sucesso com a Tihuana, liderou novos projetos, entre eles a banda Cali Rock. Atualmente, celebra 25 anos do álbum de estreia da Tihuana com uma turnê nacional.

O Rock in RioMar é uma realização do RioMar Aracaju em homenagem ao mês do rock e, neste ano, celebra a 6ª edição oferecendo ao público uma verdadeira imersão no ritmo que atrai gerações. O projeto desde ano encerra na sexta-feira (25), quando a banda Loop sobe ao palco da Praça de Alimentação Rio, para um tributo ao Guns N’ Roses. O show acontece às 19h, com acesso gratuito.

Serviço:

O quê? Sexta edição do Rock in RioMar, com show de Egypcio, vocalista da Tihuana e Cali Rock.

Quando? Quinta-feira, 24 de julho, às 19h.

Onde? Praça de Alimentação Mar, localizada no Piso L2 do RioMar Aracaju

Acesso? Livre e gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Rafael Melo