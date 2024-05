Neste sábado, acontece a 38ª edição do projeto Adoção de Estimação

Campanha de adoção consciente tem como objetivo encontrar um lar para cães e gatos abrigados na Adasfa

O RioMar Aracaju recebe neste sábado (25) mais uma edição da campanha Adoção de Estimação. A campanha acontece em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) e tem como objetivo encontrar um lar amoroso para cães e gatos abandonados ou resgatados em situação de vulnerabilidade. Nos últimos anos, a campanha Adoção de Estimação já ajudou mais de 700 animais a encontrarem um lar.

O projeto, que está em sua 38ª edição, vai reunir cerca de 20 animais entre cães e gatos, adultos e filhotes. Segundo Antônia Teles, presidente da Adasfa, a campanha realizada mensalmente em parceria com o RioMar é de extrema importância para reduzir a superlotação do abrigo, um problema que vem sendo enfrentado pela instituição nos últimos meses. “Atualmente, a Adasfa acolhe mais de 900 animais e enfrenta um momento de dificuldade por conta da superlotação. Através do projeto, conseguimos encontrar pessoas que se disponibilizam a adotar, proteger e amar esses animais”, pontua.

O interessado em adotar um pet deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal que está levando para casa. A ação acontece no primeiro piso do edifício-garagem, na entrada da loja Cobasi, das 16h às 19h. Caso todos os pets sejam adotados, o evento pode encerrar antes do prazo determinado.

Além da oportunidade de adotar um animalzinho, o visitante também pode doar ração para cães e gatos (filhotes e adultos), arroz para cães, massa de milho, patês ou sachês, areia para gatos e vale-gás. Outros itens, como medicação, cadeiras plásticas, paletes, lençóis e toalhas, poderão ser entregues na sede da Adasfa, localizada na Avenida Canal Santa Maria, 30, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A instituição também aceita doações em dinheiro através da chave pix 07.173.074/0001-79. Acessando o perfil @adasfa.sergipe no Instagram é possível conhecer um pouco do trabalho realizado pela entidade.

Serviço

O quê? Projeto Adoção de Estimação realiza a 38ª edição.

Quando? Sábado, dia 25 de maio.

Onde? Primeiro piso do edifício-garagem, na entrada da Cobasi.

Acesso? Gratuito.

Como adotar? O tutor deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal que está levando para casa.

Entidade parceira? Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa).

Foto GettyImages

