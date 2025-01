Neste sábado RioMar Aracaju realiza a 47ª Adoção de Estimação

Primeira campanha “Adoção de Estimação” do ano busca lares amorosos para cães e gatos abandonados

Cerca de 20 pets acolhidos pela Adasfa estarão à espera de um novo lar

Neste sábado, 18 de janeiro, o RioMar Aracaju, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), realiza a 47ª edição da campanha Adoção de Estimação, a primeira do ano. A ação, que promove a adoção consciente de cães e gatos, ocorrerá no primeiro piso do edifício-garagem, próximo à entrada da Cobasi, das 16h às 19h. O acesso é gratuito.

A campanha tem como objetivo principal encontrar novos lares para os animais resgatados pela Adasfa, uma organização dedicada ao acolhimento de cães e gatos abandonados. A adoção é um ato de amor e compromisso, e para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, e assinar um termo de responsabilidade.

Além de adotar um pet, o público poderá contribuir para a causa com doações de itens essenciais, como ração para cães e gatos, arroz para cães, remédios, materiais de limpeza e hospitalares, além de toalhas e lençóis usados. As doações podem ser feitas também através da chave pix: 07.173.074/0001-79.

A campanha reforça a importância da adoção responsável, incentivando a comunidade a oferecer um lar seguro e afetuoso para animais que viviam nas ruas. Para quem deseja um companheiro fiel, essa é a oportunidade perfeita de mudar a vida de um animal – e também a sua.

Serviço

O quê? 47ª edição da campanha Adoção de Estimação.

Quando? Sábado, 18 de janeiro, das 16h às 19h.

Onde? Piso E1 do edifício garagem, próximo à entrada da Cobasi.

Acesso? Gratuito.

Foto Gettymages/Arquivo do RioMar Aracaju – Lotti+Caldas Comunicação