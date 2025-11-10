Netinho lança nova música “Obrigado, meu Deus” e emociona público

Após passar alguns meses focado no tratamento de saúde, o cantor Netinho está de volta aos palcos e acaba de lançar seu novo sucesso ‘Obrigado, meu Deus’. A música está disponível nas principais plataformas de músicas desde a última sexta-feira, 7 de novembro.

“Minha nova música ‘Obrigado meu Deus’, uma canção em balada pop, é uma pequena transcrição que fiz para a música do meu eterno agradecimento a Deus por minha vida. Certamente a sua tríade melodia, harmonia e ritmo carregam uma enorme carga de energia em altíssimas vibrações que irão positivar muita gente. Eu nunca pedi zonas de conforto a Deus e sim desafios que pudessem me fazer evoluir. E Ele me deu e me dá essas oportunidades, essas ‘Escolas Mágicas’. O final da gravação é apocalíptico e entre as viradas de bateria que simbolizam raios, trovões e catástrofes que são os desafios que sempre enfrentei, sigo agradecido caminhando em meio a tudo com minha voz suave e completamente emocionada”, vibra o artista.

“Escrevi essa música para estimular nas pessoas a sua conexão com Deus, lhes mostrando a ligação íntima que tenho com Ele e o diálogo direto que tenho constantemente com Ele. Na música, expresso publicamente o meu agradecimento a Ele. ‘Obrigado, meu Deus’ está agora em todas as plataformas digitais de música. Você tem acesso a alguma ? Minha nova música já está nelas para você ouvir quando e quantas vezes quiser. Foi feita com muito carinho para os meus fãs e gratidão ao meu Deus. Ouçam e compartilhem”, convida.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto Divulgação