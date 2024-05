Netinho lança projeto junino em homenagem a Luiz Gonzaga e ao forró

O cantor Netinho que está comemorando 36 anos de carreira é conhecido por sempre inovar e lançar novidades priorizando a qualidade musical. O artista que faz todo o mundo tirar o pé do chão e arrasta multidões atrás do seu trio elétrico, todos já conhecem, mas agora o público vai conhecer o Netinho forrozeiro que vai fazer todos dançarem o tradicional forró com o projeto ‘Tributo a Luiz Gonzaga e ao Forró’ como uma homenagem ao Rei do Baião e ao ritmo nordestino que fortalece a cultura e tradição.

Ousado e sempre muito criativo, o artista acaba de lançar o projeto junino para fazer uma grande homenagem e presentear os fãs com um show de muito bom gosto com canções eternizadas com enredo com a saga do povo nordestino, lutas, conquistas e superação em ritmos contagiantes como o xote, baião e xaxado retratando a energia e felicidade.

“O show está lindo e muito contagiante com esse período junino que faz parte da nossa arte e cultura. Com a zabumba, sanfona e triângulo no palco, vamos todos entrar no clima e nos divertir muito. Vou levar ainda uma boneca de pano chamada Sebastiana e juntos vamos dançar e animar o público que também vai participar. Vou convidar duas fãs para dançarem comigo no palco e o público escolherá a melhor dançarina de forró que vai ganhar um prêmio”, adianta Netinho.

O projeto que foi criado e dirigido pelo próprio Netinho será realizado entre os meses de junho e agosto, paralelo ao trabalho do artista que segue com a turnê do show de Axé Music ‘Ressurreição’.

“Sou amante da música regional e grande fã do Rei do Baião. Produzi este show especial para as festas juninas com releituras de clássicos de Luiz Gonzaga como ‘Asa branca’, ‘Sanfoninha choradeira’, ‘Pau de arara’ e ‘O xote das meninas'”, vibra o cantor.

Estarão no repertório também grandes hits do ritmo nordestino tradicional, como ‘Espumas ao vento’, ‘Feira de mangaio’, ‘Isso aqui tá bom demais’ e ‘Paixão errada’, todos cantados pela voz doce de Netinho. E para completar a festa, depois do forrobodó, vem um pout-pourri de Axé com os 10 mega sucessos de todos os tempos do cantor como ‘Preciso de você’, ‘Beijo na boca’, ‘Aconteceu’ e ‘Milla’.

Em breve os show do projeto serão divulgados mas a agenda segue aberta para contratação em todo o país. Entre em contato com Cris Freite através do número (71) 98822-8801. Acesse o site www.netinho.com.br

Texto/ Foto : Fredson Navarro/ Navarro Comunicação