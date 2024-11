Netinho vai agitar o Axé Beach em Aracaju com maiores sucessos da carreira

Após fazer um grande sucesso em seu retorno ao Pré-Caju, Netinho está de volta a Aracaju e vai comandar o ‘Axé Beach’. O evento vai contar ainda com shows de Márcia Freire, Axé Vinil e DJ Lealdo, a partir das 14h do sábado, 14 de dezembro, no Staleiro Beach Clube.

“Para matar a saudade dos bons tempos, será uma festa de camisa na praia com grandes sucessos do Axé Music para a gente dar o pontapé inicial entrando no clima do verão com um show muito dançante e eletrizante com músicas positivas para toda a família se divertir. Ninguém pode perder”, convida o cantor.

Netinho está com uma nova banda e vai se apresentar com a turnê do novo show de ‘Ressurreição 2025′. “O show está lindo e é uma grande celebração à vida. É uma prova de que podemos superar tudo e seguir na positividade. No repertório, os maiores sucessos da minha carreira mais algumas músicas de extremo sucesso que todos amamos cantar. Serão duas horas de muita alegria e festa. Quero rever meus fãs para celebrar a vida juntos”, convida o artista que é Cidadão Aracajuano.

Os ingressos para o Axé Beach já estão sendo vendidos através do site pointdosingressos.com.br

Texto e foto Fredson Navarro