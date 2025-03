Neto Batalha lamenta falha de sonorização durante Romaria de Senhor dos Passos

O deputado estadual Neto Batalha marcou presença na tradicional Romaria de Senhor dos Passos, realizada entre os dias 14 e 16 de março, em São Cristóvão. O evento, que é uma das maiores demonstrações de fé católica em Sergipe, atraiu milhares de fiéis, mas foi marcado por um problema que afetou a experiência de muitos romeiros: a falta de sonorização adequada em diversos pontos da cidade.

Neto lamentou a ausência de sonorização espalhada pela cidade, o que dificultou o entendimento das pregações e momentos importantes da procissão para os romeiros presentes. Segundo o deputado, a Prefeitura de São Cristóvão deveria ter garantido o suporte técnico necessário para facilitar a participação de todos, especialmente em um evento de tamanha relevância cultural e religiosa para Sergipe.

A Romaria de Senhor dos Passos é um dos eventos religiosos mais importantes do estado e ocorre anualmente durante a quaresma, preparando os fiéis para a Páscoa. A festividade é dividida em dois momentos principais: a Trasladação Noturna, que acontece na sexta-feira, quando a imagem do Senhor dos Passos sai do Santuário São Judas Tadeu, em Aracaju, em direção à Matriz Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão; e a Procissão do Encontro, realizada no domingo, na qual as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora da Soledade se encontram na histórica Praça São Francisco.

Esse encontro simbólico entre as imagens é seguido pelo Sermão do Encontro e pelo tradicional Canto da Verônica, sendo um dos momentos mais esperados pelos fiéis. Durante o evento, é comum que os devotos levem objetos simbólicos, como partes do corpo humano em miniatura e chaves, como forma de promessa e agradecimento. Além disso, mais de 20 missas são celebradas ao longo da romaria.

A Romaria de Senhor dos Passos é reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe, consolidando-se como uma combinação de tradição e devoção, atraindo romeiros de várias partes do Brasil. No entanto, a falta de sonorização adequada, mencionada por Neto Batalha, foi um dos pontos negativos dessa edição, prejudicando a experiência religiosa para muitos que acompanhavam o evento.

A expectativa dos organizadores e das autoridades locais é que o problema seja corrigido nas próximas edições, para que a fé e devoção dos romeiros possam ser celebradas plenamente em São Cristóvão.

Texto e foto assessoria