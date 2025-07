Neto Batalha propõe política estadual de combate ao HPV e reforça compromisso com a saúde

O deputado estadual Neto Batalha (PP) apresentou o Projeto de Lei nº 93/2025, que propõe a criação da Política Estadual de Proteção e Combate ao HPV em Sergipe. A proposta, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa, visa fortalecer ações permanentes de prevenção, diagnóstico precoce e campanhas educativas sobre o papilomavírus humano (HPV), principal causador do câncer de colo do útero e outras doenças graves.

A iniciativa propõe que o Estado adote uma política pública contínua voltada para a educação em saúde, incentivo à vacinação, ampliação do acesso a exames preventivos e suporte às vítimas do vírus. O projeto também prevê a realização de campanhas informativas em escolas, unidades de saúde e meios de comunicação para ampliar o alcance das ações e conscientizar a população.

“Estamos falando de uma questão de saúde pública que pode ser prevenida com informação e acesso. Nosso projeto visa reduzir drasticamente os índices de contaminação e ampliar o alcance da vacina, especialmente entre adolescentes e jovens, público mais vulnerável ao HPV”, afirmou o parlamentar.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o HPV é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. Apesar da disponibilidade da vacina no SUS, os índices de imunização ainda são considerados baixos em várias regiões do estado. A proposta de Neto Batalha pretende integrar os setores de educação e saúde, promovendo uma estratégia unificada de longo prazo.

O Projeto de Lei nº 93/2025 está registrado sob o processo nº 2420/2025, com protocolo nº 2422. A tramitação pode ser acompanhada por meio do site da Assembleia Legislativa de Sergipe.

A criação dessa política representa um avanço significativo no enfrentamento ao HPV, colocando a prevenção como prioridade no debate sobre saúde pública e reforçando o compromisso com o bem-estar da população sergipana.

Texto e foto assessoria