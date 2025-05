Neve chega ao Sul e impulsiona o turismo de inverno na região

Por Hugo Julião*

Nos últimos dias, o Sul do Brasil se tornou o centro das atenções do turismo de inverno. A chegada da neve em cidades como São Francisco de Paula (RS), Urupema (SC) e São José dos Ausentes (RS) atraiu milhares de visitantes em busca de paisagens congeladas e experiências típicas da estação.

Além do fenômeno climático, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná têm investido cada vez mais no segmento de inverno:

Santa Catarina lançou a campanha Estação Inverno, com expectativa de receber mais de 1 milhão de turistas. Atrações incluem a rota da neve, vinícolas em São Joaquim e os cânions dos Aparados.

Rio Grande do Sul aposta no charme das cidades da Serra Gaúcha, como Gramado, Canela e São Francisco de Paula, com programação cultural, gastronomia e hotelaria de alto padrão.

Paraná promove destinos como a Serra de São Luiz do Purunã, Prudentópolis e Curitiba, com ênfase em ecoturismo, gastronomia e eventos sazonais.

Com infraestrutura reforçada e campanhas promocionais, o Sul se consolida como o principal polo de turismo de inverno no Brasil, atraindo tanto visitantes nacionais quanto estrangeiros.

Festejos Juninos 2025 movimentam o Nordeste e Sergipe abre temporada com o Arraiá do Povo

Sergipe largou na frente com a abertura oficial dos festejos juninos. A Salva Junina foi realizada no dia 29 de maio em Aracaju. Já no dia 30, o Arraiá do Povo começou na Orla da Atalaia, com shows de Pedro Lua, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta e outros. O evento segue até 29 de junho, com mais de 700 atrações previstas.

Forró Caju agita o Centro de Aracaju

Também em Aracaju, o Forró Caju começou na Praça Fausto Cardoso, com programação até 29 de junho. O evento leva atrações para o Centro da cidade e para diversos bairros, reforçando a tradição do forró pé de serra e dos grandes shows.

Campina Grande: o Maior São João do Mundo

A cidade paraibana de Campina Grande abriu seu São João em 30 de maio. O evento segue até 6 de julho no Parque do Povo, com uma vasta programação cultural e shows nacionais, mantendo o título de “O Maior São João do Mundo”.

Fortaleza inicia festas em junho

Em Fortaleza, a abertura oficial do São João acontece no dia 6 de junho, no bairro José Walter, um dos redutos da cultura junina da capital cearense. A festa terá shows e apresentações de quadrilhas.

Mossoró começa festejos em 1º de junho

A cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, inicia suas festividades juninas no dia 1º de junho, com o tradicional evento de abertura “Pingo da Mei Dia”. A programação se estende até 29 de junho.

Gravatá antecipa o clima junino

Em Gravatá, Pernambuco, o “Arraial da Felicidade” já começou no dia 17 de maio e segue com programação cultural, shows e festas temáticas ao longo de junho.

Salvador celebra São João nos bairros

Em Salvador, capital da Bahia, as festas juninas acontecem em diversos bairros e espaços culturais, com destaque para o Pelourinho, que terá programação de 20 a 24 de junho, incluindo shows de forró, trios de sanfoneiros e quadrilhas.

Maceió promove São João Massayó

Em Maceió, capital de Alagoas, o tradicional São João Massayó começa em 15 de junho e segue até o final do mês, com shows nacionais no estacionamento do Jaraguá, além de arraiais em diversos bairros da cidade.

Teresina realiza o Encontro Nacional de Folguedos

Em Teresina, no Piauí, além das festas juninas tradicionais, acontece o Encontro Nacional de Folguedos, de 19 a 23 de junho, no Espaço Cultural Osório Jr. O evento reúne grupos folclóricos, quadrilhas e apresentações musicais.

São Luís festeja o São João do Maranhão

Em São Luís, capital do Maranhão, o São João do Maranhão é um dos mais ricos do Nordeste, com programação nos arraiais da Praia Grande, Ipem e Ceprama, de 13 de junho a 14 de julho, destacando o bumba meu boi, tambor de crioula e o forró.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE