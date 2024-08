Night Run ilumina o maior bairro planejado de Sergipe: Central Garden recebe corrida noturna

O maior circuito de corridas noturnas do mundo chega ao coração verde da capital sergipana, destacando a versatilidade do novo polo de desenvolvimento urbano

No dia 17 de agosto, às 18h30, o Central Garden sediará a etapa aracajuana da Night Run, com patrocínio da Construtora Celi. O evento promete agitar a noite de sábado dos aracajuanos e evidenciar o mais recente empreendimento urbano da capital.

Com 230 mil m² de área planejada, o Central Garden oferece o cenário ideal para grandes acontecimentos. Suas ruas largas e arborizadas, praças amplas e áreas verdes integradas proporcionam conforto tanto para corredores quanto para o público.

A corrida contará com percursos de 2,5km, 5km e 10km, premiando com troféus os três primeiros colocados em cada categoria e distância. Além da competição, o público desfrutará de atrações musicais com Horácio Chagas e a Banda Rádio Pirata, transformando o evento em uma festa esportiva e cultural.

A Construtora Celi aproveita para destacar seus empreendimentos na região: o Garden Village, um condomínio de alto padrão, e o Arbo Residence, primeiro edifício vertical do Central Garden.

A realização e organização ficam a cargo da Conceito Sergipe – Soluções Esportivas, empresa com 10 anos de expertise em eventos esportivos.

Informações de serviço:

Data: 17 de agosto de 2024

Horário de largada: 18h30

Local: Central Garden, Aracaju/SE

Retirada de kits:

Local: Loja Adidas – Shopping Jardins

Data e Horário: 16/08/2024, das 10h às 20h

Documentos necessários: Comprovante de inscrição e documento original com foto.

Utilize o App Ativo.com para apresentar o comprovante no smartphone.

Retirada por terceiros: apresentar comprovante de inscrição e cópia do documento do inscrito.

Por Marcelo Carvalho