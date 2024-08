A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (10), as seis dezenas do concurso 2760 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em são Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 38 milhões. Os números sorteados foram: 08 – 47 – 19 – 48 – 39 – 11.

57 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma delas vai receber R$ 58.765,70. Os 4.957 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 965,34 cada.

O próximo sorteio será realizado na próxima terça-feira (13).