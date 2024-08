Nino Karvan apresenta a exposição Manguetons em Aracaju

Mostra com obras em cerâmica inspiradas no ecossistema do mangue acontecerá de 10 a 23 de setembro na Galeria Mário Britto, em Aracaju (SE)

De 10 a 23 de setembro acontece a 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) e, durante este período, a Galeria Mario Brito brindará o público com a exposição Manguetons, de autoria do cantor, compositor e artista visual Nino Karvan. A mostra terá acesso gratuito e contemplará vasos em cerâmica inspirados no ecossistema do mangue.

O multiartista sergipano conta que essa será a sua terceira exposição individual e que vem fazendo experimentos com a cerâmica há cerca de dois anos. “Além da música, a cerâmica é também uma antiga paixão. Desde a infância, eu frequentava o ateliê do mestre Liu, em Simão Dias, minha cidade natal, onde ele me ensinava a fazer pequenas esculturas. Há cerca de dois anos, retomei a atividade da cerâmica, experimentando e criando, o que resultou na série dessa exposição”, conta Nino Karvan.

Ele destaca que Manguetons é resultado da total entrega de um artista em seu trabalho. “Em cada obra tem um pouco da minha alma, através de uma explosão de formas e cores, que muitas vezes nos passam despercebidas, mas que nos arrebatam quando dedicamos um tempo, um olhar mais apurado”, complementa.

Arte, Design e Arquitetura

Com o objetivo de fomentar iniciativas que impulsionem a economia criativa do Estado, a Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) promete agraciar o público sergipano com exposições, mostras, talks, intervenções artísticas e culturais gratuitas que acontecerão em galerias e lojas do segmento de design da capital.

A abertura do evento acontecerá no dia 10 de setembro, no RioMar Shopping, com o início da exposição de peças criadas por renomados designers sergipanos, a exemplo de Lilia Duarte, Naná Oliveira, Giovanna Arruda, Marcella Macedo e Wesley Lemos, que exportam suas criações para todo o Brasil.

O encerramento será realizado no Teatro Tobias Barreto com palestra ministrada pelo arquiteto Paulo Niemeyer, o lançamento do anuário da ArteAmbiente e a entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente no dia 23 de setembro. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo WhatsApp 79 99828-9452 e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$250, que dará acesso aos três eventos.

Manguetons

O quê? Exposição do músico e artista visual Nino Karvan reunirá obras em cerâmica inspiradas no ecossistema do mangue.

Quando? De 10 a 23 de setembro.

Onde? Galeria Mário Britto – Rua Vila Cristina, 148, bairro São José, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo do Artista

Lotti+Caldas Comunicação