Nino Karvan e Heitor Mendonça em: Sertões da Gente

No dia 20 de setembro, às 20h, o Café da Gente, anexo ao Museu da Gente Sergipana, será palco do espetáculo “Sertões da Gente”. Pela primeira vez juntos, os talentosos artistas sergipanos Nino Karvan e Heitor Mendonça unem suas vozes e violões em uma celebração musical às raízes do Nordeste, em um concerto que promete exaltar a força e a beleza dos Sertões através de canções icônicas do cancioneiro popular.

O show trará um repertório repleto de influências de grandes nomes da música nordestina e brasileira, como Elomar, Vital Farias, Ednardo, Belchior, Gilberto Gil, Sá e Guarabira, Luiz Gonzaga, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, proporcionando uma imersão nas sonoridades que ecoam nas terras sertanejas. Com arranjos envolventes e interpretações poderosas, Nino e Heitor conduzirão o público por uma viagem através das tradições e histórias que fazem parte da identidade cultural nordestina.

Sobre os artistas

Com uma vasta carreira que inclui cinco discos autorais e projetos de releituras de Luiz Gonzaga, além de exposições nas artes visuais e cerâmicas, Nino Karvan é um verdadeiro multiartista. Ele já dividiu o palco com nomes como Belchior, Beth Carvalho e Moraes Moreira, e também possui uma experiência internacional como luthier, com destaque para sua participação na Segunda Expo Brasil na China. Nino, além de músico e artista visual, é uma figura respeitada nas artes plásticas, com diversas exposições individuais e coletivas.

Heitor Mendonça, por sua vez, é um músico sergipano com renome nacional e internacional. Recentemente, participou do XVII Festival Brasil e Latino em Tóquio, Festival Cultural do Brasil em Viena, Roda de Choro de Lisboa, entre outros. No cenário sergipano, Heitor é presença marcante em grandes eventos como Forró Caju e Verão Sergipe, tendo vencido diversos festivais musicais e sido reconhecido em 2024 como Personalidade Artística Sergipana pela FUNAP/SE. Com dois discos autorais, Heitor também é diretor do Conservatório de Música de Sergipe e está atualmente trabalhando em um novo EP, “Eco Lógico,” além de videoclipes com o apoio da Lei Paulo Gustavo.

Sertões da Gente será uma oportunidade única de vivenciar o encontro desses dois artistas, que através de suas trajetórias tão diversas e ricas, representam a essência da música nordestina e sergipana. Não perca essa celebração musical no espaço intimista do Café da Gente, um lugar que respira cultura e arte.

Sobre a produtora:

Nosso Dom Produções é uma produtora cultural sergipana que se dedica à valorização da cultura local, promovendo eventos que destacam talentos sergipanos e fortalecem a identidade cultural da região. Com uma forte atuação em shows, festivais e projetos culturais, a produtora busca, em cada produção, criar experiências únicas e memoráveis para o público, sempre enaltecendo a sergipanidade e a diversidade artística.

Ingressos:

Garanta o seu antecipadamente pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX pelo WhatsApp (79) 9854-1330 ou (79) 9813-8594. Os ingressos são limitados, então não deixe para a última hora! Assegure sua presença e prepare-se para uma noite de pura emoção e música de qualidade.

Sertões da Gente

Data: 20 de setembro

Horário: 20h

Local: Café da Gente, anexo ao Museu da Gente Sergipana

Av. Ivo do Prado, Aracaju, SE

Foto assessoria

Por Heriêta Schuster