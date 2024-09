Nitinho é autor da Lei dos food trucks, que geram negócios

Antes de ser vereador, ele sobreviveu da venda de lanches nas festas da cidade

No final de um dia cansativo de trabalho, com o suor escorrendo no rosto e aquela fome de “engolir um leão”, nada melhor do que sentar à mesinha de um food truck e traçar aquele dogão de respeito, não é mesmo?

Você sabia que existe uma lei municipal que regulamenta as regras que te garantem desfrutar desse serviço com higiene e segurança alimentar nas ruas e praças de Aracaju?

Sim, trata-se da lei n° 2687, de autoria do vereador de Aracaju Nitinho Vitale, aprovada na Câmara Municipal de Aracaju, em 29 de dezembro de 1989.

“Naquele momento, nós já precisávamos ter regras para organizar os serviços e garantir aos pais de família o direito de comercialização de alimentos nas ruas. Chega de perseguição. Quando me elegi vereador, criei a lei que regulamenta o comércio móvel de alimentos em veículos automotores, dando segurança aos profissionais do setor”, explicou o parlamentar.

Candidato – Nitinho é vereador de Aracaju e disputa a reeleição pelo PSD, no próximo dia 06 de outubro, com o número 55.555.

Emprego – Estima-se que em Aracaju mais de cinco mil veículos atuem na comercialização de alimentos, serviço que evoluiu e deu origem também às atuais praças de alimentação fixas e temporárias, chamadas de food parks, gerando ainda mais negócios, oportunidades de trabalho, garantindo renda e empregos a cerca de 30 mil pessoas na cidade.

Festas – Experiente no setor, Nitinho acompanha o crescimento do segmento. “O número de prestadores de serviços de alimentação móvel mais que dobra em períodos de férias e de festividades, como Pré-caju e do Forró Caju, impulsionados pelo aumento do fluxo de consumidores”, comemora o vereador, ao relembrar que durante muitos anos sobreviveu e sustentou a própria família da venda de lanches, água mineral, bebidas e refrigerantes, nas ruas da cidade.

“Os pais de família precisam trabalhar com dignidade, com higiene e fiscalização, mas sem perseguição”, defende Nitinho.

Por Eliz Moura