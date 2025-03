No dia dedicado à mulher, o Sinpol-SE enaltece o trabalho das Oficiais Investigadoras

O Dia Internacional da Mulher vai muito além de uma data comemorativa: é um momento de reconhecimento e valorização das mulheres que fazem a diferença na sociedade. Na Polícia Civil de Sergipe, as mulheres desempenham um papel fundamental, mostrando competência, coragem e dedicação em suas funções. Neste 8 de março, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol-SE) homenageia todas as oficiais investigadoras através da história inspiradora de Elisângela da Silva Brito, uma profissional que simboliza a força e a resiliência da mulher na segurança pública.

Formada em Pedagogia e atualmente cursando pós-graduação, Elisângela sempre teve o desejo de seguir carreira na área policial. Desde a adolescência, esse sonho esteve presente. Após entrar na Polícia Civil, ao longo dos anos, ela percebeu como as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço, ocupando cargos de destaque e sendo reconhecidas por seus méritos.

Em 2023, um grande desafio surgiu em sua trajetória: a oportunidade de integrar a Força Nacional. “Sempre quis, e quando surgiu a oportunidade, decidi me desafiar. Lembro que não sabia nadar e precisei aprender em um mês. Todos os dias eu estava na piscina, treinando, até conseguir passar no Teste de Aptidão Física (TAF). Fiquei um ano na Força Nacional e foi uma experiência incrível”, relembra Elisângela.

Essa busca constante por qualificação faz toda a diferença no trabalho policial. Muitas vezes, habilidades que parecem não ter relação direta com o dia a dia da profissão se tornam essenciais. Um exemplo disso foi a atuação de Elisângela nas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2023. Ela foi a única mulher oficial investigadora sergipana a participar das operações de resgate e assistência, inclusive ganhando destaque na imprensa por sua atuação.

“Nós, mulheres, estamos sempre em busca de aperfeiçoamento para ampliar e fortalecer nosso trabalho. Esse compromisso com a qualificação não é exclusivo nosso, mas de toda a Polícia Civil. Assim, garantimos mais segurança e proteção para a sociedade”, enfatiza.

A história de Elisângela é apenas uma entre tantas outras de mulheres policiais que, diariamente, enfrentam desafios e superam barreiras para garantir a segurança da população. O Sinpol-SE reconhece e valoriza cada oficial investigadora, reforçando a importância de políticas de valorização e igualdade de oportunidades dentro da corporação.

Neste Dia Internacional da Mulher, o Sinpol-SE reafirma seu compromisso com a luta por melhores condições de trabalho e igualdade de gênero, celebrando a força feminina que faz da Polícia Civil uma instituição ainda mais preparada e eficiente.

Fotos: Arquivo pessoal

Texto: Ascom – Sinpol/SE