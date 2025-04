NO DIA INTERNACIONAL DO ESPORTE: SE CONSOLIDA COMO SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS INTERNACIONAIS

No Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, celebrado em 6 de abril, Sergipe reafirma sua posição como um dos principais destinos para eventos esportivos internacionais. Ao longo dos últimos anos, o estado tem recebido competições de grande porte, consolidando-se no calendário esportivo mundial e gerando impactos positivos em setores como turismo, economia e comércio.

Em 2024, Sergipe sediou diversos eventos esportivos internacionais, com destaque para o Ironman 70.3, realizado em novembro. Além disso, o estado já foi palco de outras grandes competições, como os Campeonatos Sul-Americanos de Ginástica Rítmica e Artística, o BT100 de Beach Tennis, o Jungle Fight e o Legends, eventos que atraíram atletas de diversas partes do mundo. No histórico do estado, também constam a escolha de Sergipe como Centro de Treinamento da Seleção da Grécia na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e como sede para a Seleção do Japão durante os Jogos Olímpicos, em 2016, o que evidencia a infraestrutura e capacidade para receber delegações de alto nível.

A realização dos eventos, acompanhada de outras políticas do Estado para o setor, tem ajudado a impulsionar o crescimento do turismo e da economia local. Em 2024, o turismo sergipano cresceu 8,4%, recebendo aproximadamente 1,5 milhão de turistas, incluindo visitantes estrangeiros. Esse aumento da movimentação turística fortaleceu setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio, gerando emprego e renda para a população.

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), junto às demais secretarias de Estado de Sergipe ligadas à área, tem desempenhado um papel fundamental na captação e promoção desses eventos. A secretária Mariana Dantas destaca a importância do reconhecimento. “Sergipe se consolidou como um destino esportivo internacional. A cada evento sediado, fortalecemos nossa economia, promovemos o turismo e mostramos ao mundo o potencial do nosso estado. O apoio do governo tem sido essencial para esse avanço”.

A Seel continua investindo na divulgação do destino Sergipe, apoiando eventos e promovendo o estado em diferentes mercados. A expectativa é que novos campeonatos e competições continuem sendo atraídos para a região, consolidando ainda mais Sergipe como referência no cenário esportivo internacional. Com sua estrutura de qualidade e paisagens propícias para diversas modalidades esportivas, Sergipe segue sua trajetória de crescimento no setor, com ênfase no poder transformador do esporte para também impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado.

Foto: Arthuro Paganini