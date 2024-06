No Dia Mundial do Orgulho Autista, Cícero do Santa Maria cobra mais inclusão

Em 18 de junho é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, uma data para a conscientização, compreensão e aceitação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o mundo. E para promover essa conscientização, o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos), que é pai de um autista, usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, nessa terça-feira, 18, para reforçar a importância da data.

“Esse é um dia muito importante para mim, tanto por ser pai de um autista, como para lembramos que eles precisam ser amados, respeitados e de inclusão”, ressaltou Cícero reforçando que os autistas precisam de cada um de nós.

Em seu pronunciamento, o parlamentar lembrou o primeiro dia de aula do seu filho. “Os professores mostraram um filme pra todos os alunos falando que nós devemos fazer, pelos autistas, aquilo que eles não podem fazer e, por causa desse vídeo, todos os dias o meu filho era bem recebido pelos coleguinhas e é dessa inclusão que os autistas precisam”, destacou.

E esse acolhimento e inclusão precisam começar de casa. “Não adiante a gente cobrar ações dos governos se essa inclusão não começa em casa. Você, pai de autista, leva o seu filho para os eventos que você vai? Eu faço questão de levar o meu filho, sempre que possível, para todos os eventos que vou. A inclusão começa de casa, da família”, reforçou Cícero do Santa Maria.

O Dia Mundial do Orgulho Autista foi estabelecido pela primeira vez em 2005 pela organização Aspies for Freedom, que buscava uma maneira de rejeitar a abordagem médica tradicional de considerar o autismo como uma condição que precisava ser “curada”. Em vez disso, o movimento do Orgulho Autista propõe uma perspectiva que valoriza a neurodiversidade e reconhece as habilidades e talentos únicos das pessoas no espectro autista.

O TEA é uma condição neurológica do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, sendo complexa e variável, pois engloba diferentes perfis e níveis de funcionamento. Cada pessoa no espectro possui características e habilidades únicas, o que enfatiza a importância de reconhecer a diversidade autista.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas