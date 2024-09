No Lamarão, Yandra reforça a proposta para construção de um Hospital Municipal

Com festa e animação, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra 44, realizou, nesta quarta-feira (11), uma caminhada e mini carreata para conversar com a população e apresentar suas propostas que irão mudar a realidade dos aracajuanos.

Na caminhada, que iniciou no bairro Novo Paraíso e finalizou no Bairro América, Yandra 44 dialogou com os moradores e escutou os problemas que eles enfrentam no dia a dia, onde apresentou como o seu plano de governo, construído com as digitais dos aracajuanos, pode solucioná-los.

Na carreata que percorreu as ruas do Lamarão, Yandra também foi recebida com festa pela população que a aguardou na porta de suas casas para abraçá-la e afirmar que estão com ela. Os moradores pediram uma solução para os problemas que enfrentam na UBS Carlos Fernandes, que além de ser em outro bairro, falta medicamentos e especialistas.

“A gente não pode admitir que Aracaju viva na dependência de leitos de urgência e emergência, adulto e pediátrico e é por isso que iremos construir o Hospital Municipal tipo 2, além de melhorar os serviços do Nestor Piva e do Fernando Franco. A gente já não pode mais admitir que Aracaju tenha gente que pise na lama, que tenha 4 mil crianças que esperam uma vaga de creche e que, enquanto as crianças esperam a vaga, as mãezinhas estejam desempregadas. É por isso que a gente vem com o programa Mãezona, que visa acolher as 4 mil crianças em novas creches e ainda oferta curso técnico profissionalizante para os pais”, declarou a futura prefeita Yandra 44.

Fonte Assessoria Yandra