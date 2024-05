Em Telha, Instituição realiza campanha contra Câncer Bucal

Outros serviços de saúde também são disponibilizados para a população

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Telha, promove uma ação de conscientização e prevenção do Câncer Bucal. Ela acontece no dia 25 de maio, às 9h, na quadra Poliesportiva Franscisco

dos Santos, em Telha-SE. O evento é aberto e os interessados devem levar RG e cartão do SUS.

A ação é alusiva ao Maio Vermelho, campanha nacional que busca combatar o Câncer Bucal. Na ocasião, além de orientações sobre a doença, também são ofertados serviços de autoexame e avaliação da saúde bucal e diagnósticos de lesões na boca.

“Apesar de ser uma doença pouco falada. o câncer bucal tem um alto índice de mortalidade por falta de diagnóstico precoce. Estamos realizando esta ação para sanar as dúvidas da população e informar sobre a importância do autoexame. Em caso de alguma constatação,

faremos o cadastro do paciente, junto à Prefeitura Municipal de Telha, e o encaminharemos para o tratamento adequado”, explica a professora do curso de Odontologia da UNINASSAU Aracaju, Izabelle Braga.

