No próximo dia 24 de fevereiro, Sergipe ganha complexo funerário

Será entregue agora no dia 24 de fevereiro o primeiro complexo funerário do estado de Sergipe a reunir cemitério e crematório no mesmo espaço. O Park La Pace, situado no município de Nossa Senhora do Socorro, foi projetado para acolher com respeito e dignidade todas as famílias que perderam seus entes queridos, sem qualquer vinculação religiosa, garantindo um espaço neutro e inclusivo para todas as crenças.

Com uma estrutura moderna e bastante arborizada, o empreendimento ocupa uma área de 82 mil metros quadrados, com previsão de expansão para mais 20 mil metros quadrados. Atualmente, comporta 66 mil sepultamentos, podendo chegar a 75 mil após a ampliação. Os serviços oferecidos incluem cremação, jazigos triplos e compartilhados, além da possibilidade de locação de gavetas individuais. Após três anos do sepultamento, os restos mortais podem ser transferidos para um ossuário, alocados aos pés do jazigo ou cremados.

Infraestrutura completa para acolhimento

O empreendimento conta com cinco salões tradicionais e dois VIPs, estes últimos com sala íntima para momentos reservados das famílias, além de espaço para descanso e banho. Além disso, conta ainda com um auditório com capacidade para 120 pessoas, a ser utilizado para cerimônias de cremação e velórios com maior número de pessoas. Há também salas de apoio funerário, um espaço exclusivo para entrega de cinzas e um memorial que será construído para homenagens póstumas.

O local oferece ainda uma floricultura, com serviço de entrega de coroas de flores, e um café aconchegante para acolher os visitantes. No primeiro semestre deste ano, será lançado um plano de assistência funeral, ampliando os serviços prestados.

Além do impacto social, o Park La Pace também movimenta a economia da região, gerando cerca de 330 postos de emprego, direta e indiretamente. Para o trabalho inicial, foram contratados 35 colaboradores, mas o quadro deve crescer para até 80 pessoas no auge das atividades. O Park La Pace funcionará atendendo a todas as normas e regulamentações ambientais e sanitárias, garantindo serviços de excelência para toda a população sergipana.

História e inspiração

O projeto do Park La Pace é assinado pelo arquiteto sergipano Oséias Campos, inspirado em empreendimentos funerários de referência no estado de São Paulo. Já o idealizador do complexo, Rosivan Pereira dos Santos, é um empresário natural de Itabaiana, com experiência nos setores de merenda escolar e no ramo vidreiro. Em 2016, após muitos anos vivendo em São Paulo, ele retornou a Sergipe e, dois anos depois, começou a projetar o novo empreendimento.

“O nome Park La Pace significa, em italiano, ‘Parque da Paz’ e, quando você está aqui, você realmente percebe que é um lugar de paz”, afirma Rosivan, explicando que a ideia surgiu após observar a carência desse tipo de serviço no estado. Durante a pandemia, em 2020, ele percebeu ainda mais a necessidade de um espaço adequado e estruturado para atender as famílias sergipanas.

“Temos capacidade de atender a população de todo o estado, com muita qualidade e com o cuidado e conforto que as famílias precisam nesse momento difícil. A ideia é sempre acolher e respeitar a família enlutada”, destaca Rosivan.

Inauguração e funcionamento

A entrega oficial do empreendimento acontecerá na segunda-feira (24), às 16h30, no próprio Park La Pace, situado na BR 101, Km 90 Norte, no município de Nossa Senhora do Socorro. A cerimônia será um momento respeitoso de apresentação das instalações, com homenagens e visitação ao novo complexo. As atividades do Park La Pace começam no dia seguinte à inauguração, na terça-feira, (25), quando o local estará completamente preparado para atender às famílias sergipanas.

