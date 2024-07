Noite de boas-vindas irá celebrar a terceira edição do Sergipe Oil e Gas

A noite desta terça-feira, 23, marcará a realização de um evento de boas-vindas ao Sergipe Oil e Gas 2024 em parceria com a Universidade Tiradentes, uma das grandes apoiadoras do SOG.

Patrocinadora exclusiva do Welcome Drink, a Unit abrirá as portas do Tiradentes Innovation Center para uma grande confraternização exclusiva para convidados, entre eles, autoridades, patrocinadores, palestrantes.

Esse momento fortalece ainda mais o SOG em Sergipe, revelando seu potencial em agregar conhecimento e favorecer práticas de networking entre os dias 24, 25 e 26 no Centro de Convenções AM MALLS.

Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe

O SOG é o grande destaque da Semana do Petróleo, Gás e Energia. Uma jornada intensa de ações que se iniciaram nesta segunda, 22; e é voltada para o tema envolvendo diversos players do setor.

Na versão 2024, o Sergipe Oil & Gas, traz uma estrutura diferenciada e inovadora. O evento vai reunir em um único espaço – Centro de Convenções AM MALLS – cerca de 50 expositores, mais de 30 patrocinadores e aproximadamente 1.500 pessoas circulando diariamente no evento.

As novidades do novo formato da feira incluem rodadas de negócios, visitas técnicas, arenas dedicadas a ESG, Inovação e Comercial, além de diversas atividades de networking. Estas atrações são voltadas para todos os públicos do setor, desde estudantes até fornecedores e compradores.

Dentro da programação, haverá também o Energy Legal Talk, evento paralelo promovido pela Revista Advogados e que busca discutir o futuro energético do país.

PATROCINADORES: TAG, Carmo Energy, SLB, Sebrae, Banco do Nordeste, Apolo, Dome, GranServices, Andrade Gutierrez, Norteng, UNIT, Eneva, Qualidados, GCB, Global Ship, HCI Group, Perbras, Anjius, Comquality, Fluxo, GeoPointer, GP, Kempetro, Laage, Mandacaru Energia, NPE Group, Padrão Engenharia, Petrolinked, Petrol Industrial e Petroreconcavo.

APOIO INSTITUCIONAL: Sedetec, Agrese, Pense, Polo Sebrae Onshore, Polo Sebrae Offshore, ABPIP, ANP, IBP, EPE, FGV Energia, Abeemar, Abimaq, UFS e Energy Legal Talk.

Por Priscila Andrade / Assessoria de Imprensa