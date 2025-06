Noite de fé e música cristã emociona o público no Forró Caju 2025, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, o Forró Caju 2025 abriu espaço para uma programação especial voltada à música cristã. A Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, reuniu grande público que celebrou a fé em clima de devoção e alegria. A noite de shows contou com artistas como Tony Allyson, Naldo José, Cícero Oliveira, Cassiane, Pastor Naldo, Sandro Narizeu e Laressa Abreu.

Tony Allyson abriu a noite com sucessos que marcaram sua carreira e exaltou a importância do momento. “Muito feliz em estar aqui em Aracaju mais uma vez. E agora, de forma tão especial, num dia como Corpus Christi. Poder cantar com esse povo, louvar e levá-los à adoração é um privilégio. Teremos a presença de Jesus sacramentado no palco. Estamos aqui cantando para Ele, num dia que merece essa celebração”, disse o artista, destacando a proposta de reservar um dia para a música cristã. “É especial porque conseguimos alcançar o coração de pessoas que, muitas vezes, não estão no ambiente da igreja por alguma situação pessoal. Aqui, elas têm a oportunidade de ouvir essa mensagem, cantar junto e entender que a fé vai além das quatro paredes da igreja. Ela precisa alcançar a todos. Por isso, fico muito feliz de estar aqui participando dessa festa”, completou Tony Allyson.

Na sequência, Naldo José agitou a praça com o ritmo do piseiro católico mariano. Natural de Juazeiro do Norte, o cantor e compositor dedicou a carreira à evangelização por meio do forró. Após a apresentação, ele expressou a gratidão por estar em Aracaju pela primeira vez: “Jesus sempre nos surpreende além do que imaginamos. O Espírito Santo age de forma poderosa. Foi maravilhoso ver esse público tão animado e caloroso. Me senti no Ceará, em casa. Aracaju está de parabéns por essa iniciativa”, afirmou.

Também subiu ao palco a cantora Laressa Abreu, conhecida por seu talento no segmento cristão. Nascida em Franca e morando em Aracaju desde a infância, Laressa agradeceu o momento vivido. “Estar aqui louvando a Deus em um ambiente como o Forró Caju me dá muita alegria. Cantar com uma equipe tão especial e ver as pessoas dançando e exaltando o nome do Senhor sempre me emociona. Essas canções nos lembram do real motivo da nossa existência, que é viver para Cristo e espalhar o Seu amor”, declarou.

Entre os destaques da noite, a cantora Cassiane emocionou o público com sua voz marcante e sua história pessoal. Com 44 anos de carreira, ela lembrou que Aracaju tem um significado especial em sua trajetória. “Meus pais são daqui. Quando eram jovens, saíram da cidade, mas minha mãe sempre sonhou que eu voltasse para cantar aqui. Quando soube que eu vinha para o Forró Caju, ficou muito feliz, e eu também. Eu estava morrendo de saudade desta terra, que é a terra da minha família. Estou muito grata por estar aqui participando desta festa linda”, afirmou.

Outro momento marcante foi a apresentação de Cícero Oliveira, que expressou gratidão por estar na capital sergipana. “Faltava Aracaju para completar nosso ministério aqui em Sergipe. Estar no Forró Caju, num dia como este, é uma alegria e uma oportunidade que Deus nos dá para levar a palavra. Meu coração está cheio de gratidão e expectativa. Sei que Deus tem um propósito e vai fazer muito mais do que imaginamos”, disse o cantor.

O pastor Naldo também fez parte da programação cristã do Forró Caju 2025. Antes de começar, ele reforçou a importância do momento. “Esperamos, em nome de Jesus, fazer um show que toque os corações. Estamos aqui para que o Senhor seja louvado nessa noite e para que cada um que nos escuta saia abençoado. É uma honra estar aqui, junto de todos que vieram para viver essa festa de fé e esperança”, destacou.

Sandro Narizeu foi o último a subir ao palco na décima noite do Forró Caju e encerrou a programação com muito forró e animação. “Para mim a alegria é muito grande, já amo essa cidade, esse povo incrível. E esse incentivo aqui, a música gospel, é algo maravilhoso. Estou com muita alegria mesmo pra fazer um som incrível pra esse povo que é lindo e maravilhoso”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA