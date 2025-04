Noite de Sergipe leva muito forró à WTM Latin America 2025, em São Paulo

Sergipe mostrou aos participantes da WTM Latin America 2025 que é, sim, o ‘país do forró’. Nesta segunda-feira, 14, o pavilhão do Expo Center Norte, em São Paulo, foi palco para a Noite de Sergipe, uma festa em celebração às tradições culturais do estado.

Comandado pelo músico sergipano Mestrinho, o show especial encantou e divertiu centenas de profissionais do turismo nacional. É que o ganhador do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa ao lado da cantora Mariana Aydar transformou o espaço num verdadeiro ‘arraiá’, fazendo ecoar com intensidade o mais famoso ritmo nordestino. A ação foi uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e a Orinter Operadora.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta o orgulho de ver o ‘país do forró’ ganhando os holofotes em grande estilo na mais importante feira de negócios turísticos da América Latina. Ele explica que o objetivo do investimento feito pela pasta foi divulgar, da maneira mais genuína possível, os 60 dias de festejos juninos, que, este ano, acontecerão entre os dias 30 de maio e 27 de julho. Assim, foi por cerca de uma hora e meia que Mestrinho fez o lançamento oficial dos festejos juninos de Sergipe na WTM, que continua até a quarta-feira, 16. Inclusive, vale destacar que o músico sergipano será uma das principais atrações em 29 de junho, último dia do Arraiá do Povo, evento que acontecerá na Orla da Atalaia, em Aracaju.

“Hoje, trouxemos Mestrinho, que é um cantor e músico sergipano de renome na atualidade, para mostrar a força dos nossos festejos juninos. É fundamental apresentar a este público especializado o poder das nossas tradições culturais, do nosso forró, que se espalha de ponta a ponta do estado. Somos o ‘país do forró’ e, com este show especial, estamos convidando todos a visitaram Sergipe e a se divertirem no Arraiá do Povo, palco dos melhores festejos juninos do Nordeste à beira-mar”, declarou Marcos Franco.

No ritmo do forró

O show de Mestrinho começou após uma capacitação sobre o destino Sergipe promovida pela Setur em parceria com a Orinter Operadora. Segundo o diretor de Operações e Produtos Brasil da Orinter, Daniel Firmino, foi uma felicidade estar com mais de 200 agentes de viagens no lançamento dos festejos juninos sergipanos na WTM. “Sergipe é um destino que encanta, mais seguro e mais tranquilo. Imagine 60 dias de festas no São João. Então, para a Orinter, ter é um produto que hoje se destaca muito dentro da operadora, nos deixa muito contentes. É uma gratidão ter um parceiro como esse”, declarou. E complementou: “Fazer uma festa como essa, para falar do São João, do forrozinho de Sergipe na WTM, é incrível. Isso aproxima o destino, que é a vivência, a experiência. E você trazer essa experiência para dentro da WTM, para que o agente de viagem possa viver isso, é maravilhoso”.

A agente de viagens Gabriela Martinho, de Campinas, por exemplo, aprovou a capacitação que apresentou para ela um leque variado de opções turísticas de praias, cultura e gastronomia que ela não conhecia. Já sobre o show de Mestrinho, a jovem não escondeu a emoção de ver a apresentação do cantor do qual é fã. “Conheço Mestrinho. Ele é maravilhoso, perfeito e já cantou muito em Campinas. Sou do forró e estou amando este show de Mestrinho na WTM, que vem anunciar os festejos juninos de Sergipe. Alias, achei incrível ter 60 dias de forró”, afirmou.

Sobre Mestrinho

Nascido em 1988 em Itabaiana, Sergipe, Mestrinho é neto do tocador de oito baixos Manezinho do Carira e filho do sanfoneiro Erivaldo de Carira. A irmã dele, Thaís Nogueira, é cantora e o irmão Erivaldinho, que faleceu no ano passado, também foi sanfoneiro. Com o DNA musical tão presente, Mestrinho, com 6 anos, já tocava sanfona e, aos 12, começou a se apresentar em turnês de bandas da região onde morava. Desde pequeno foi influenciado pela música de Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho do acordeon, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elba Ramalho, entre outros ícones da música popular brasileira.

Em setembro de 2014, lançou o primeiro disco solo intitulado ‘Opinião’, que conta com a participação do Gilberto Gil na faixa ‘Superar’, de autoria do próprio Mestrinho. Além disso, tem a participação da irmã Thais Nogueira na faixa ‘Arte de quem se ama’ do compositor Elton Moraes.

