NOITE DO ROCK AGITA O 1ª DIA DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO AOS 170 ANOS DE ARACAJU NA ORLA DE ATALAIA

O primeiro dia de shows na Orla de Atalaia, em comemoração aos 170 anos da capital sergipana, estremeceu a Praça de Eventos nesta sexta-feira (14).

A noite foi marcada pela energia do rock, com apresentações de The Baggios, Digão Raimundos, Rock 7Nove e Titãs, além do ritmo contagiante do Àttoxxa, que misturou o pagode baiano com música eletrônica e o afrobeat.

Celebrando a cultura e a diversidade musical da cidade, os 170 anos de Aracaju têm sido uma festa marcante. O vice-prefeito e secretário da Comunicação Social, Ricardo Marques, falou sobre as comemorações. “É uma festa que valoriza a diversidade e a participação popular, com a cidade inteira envolvida, por determinação da nossa prefeita Emília Corrêa, para que todos possam participar. Ou seja, não é apenas um evento, é uma celebração. Uma festa para fortalecer a identidade e a autoestima do povo aracajuano”, disse.

O rock tomou conta da festa, levando o público ao delírio com clássicos e novos sucessos. A banda The Baggios, representante do rock sergipano, abriru a noite com sua sonoridade única. “É o primeiro show do ano. A gente está num momento muito bacana. Ainda nessa reverberação dos 20 anos, tentando contemplar a música de todas as fases da banda. E começar o ano nesse palco, nessa praia. Não tem como ser melhor, porque tocar em casa, tocar com a estrutura dessa é gratificante”, celebrou o líder da banda, Júlio Andrade.

Com um repertório repleto de sucessos, Digão subiu ao palco trazendo toda a força dos Raimundos e relembrando hits que marcaram gerações. A abertura do show ficou por conta da Rock 7Nove, banda que tem se destacado no cenário local. Sobre a parceria com a banda sergipana, Digão afirmou que tem um vinculo muito forte com o grupo. “Uma galera que sempre me recebe de braços abertos, e a gente criou essa conexão. Tocamos um rock, fazemos uma bagunça, e hoje unimos o útil ao agradável nessa comemoração dos 170 anos de Aracaju, uma cidade bonita, bem cuidada e muito agradável”, disse.

Os Titãs, uma das maiores bandas do rock nacional, fizeram um show memorável, repleto de nostalgia. O encontro de gerações marcou a apresentação, com um público diverso que cantou junto cada sucesso, mostrando a atemporalidade da banda. O cantor e compositor Sérgio Britto falou da importância desse momento. “Isso acontece muitas vezes, com o pai levando o filho e até o neto. É muito bonito ver esse gosto pela música sendo passado de geração em geração. Acho que aqui temos mais um exemplo disso”, frisou ele. “É muito bacana estar aqui, um privilégio para nós. Ficamos muito honrados em participar da festa de aniversário de uma cidade pela qual temos tanto carinho e onde já estivemos tantas vezes”, acrescentou.

Fechando com chave de ouro, o Àttoxxa trouxe sua mistura de ritmos, garantindo um fim de noite animado. Celebrando 10 anos de carreira, o grupo não poupou energia e agradeceu a cidade que sempre os acolheu. “O que a gente mais quer nesses 10 anos é ter mais saúde para poder trabalhar com mais calma, contar nossa história com mais tranquilidade e comemorar tudo isso com Aracaju”, concluiu Raoni Knalha.

Foto: Ronald Almeida/PMA