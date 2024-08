Nona, Samba de Salto, Bruninho e Quioco Cabriolar são atrações do Sambalá 2024

No próximo dia 14 de setembro, o Gonzação, situado no bairro Farolândia, em Aracaju, será palco de um encontro imperdível: o Sambalá 2024. O evento, que começa às 16h, promete ser inesquecível com uma grade de atrações que vão fazer a cidade vibrar ao ritmo do samba. Nona, Bruninho, Samba de Salto e Quioco Cabriolar prometem fazer a 5ª edição dessa festa no melhor encontro de samba de Sergipe.

Nona um ícone da música local, conhecido por irreverência trará um show que será uma verdadeira celebração do samba autêntico com um toque contemporâneo. O artista, que é um sucesso do samba sergipano, está montando uma apresentação para lá de especial. Outro artista que também é uma das atrações mais aguardadas do evento é Bruninho, que trará um repertório que mistura sambas antigos com os mais recentes sucessos. Com um estilo que combina nostalgia e inovação, Bruninho é conhecido por sua capacidade de reinterpretar clássicos e criar novas memórias musicais.

Quioco Cabriolar é outro nome de peso no line-up deste ano. O grupo, que já provou que é a cara do Sambalá, mostrou nas duas últimas edições como fazer um show e deixar todo mundo em êxtase. E quem também promete uma apresentação cheia de encantos e empoderamento é o grupo Samba de Salto, que é composto exclusivamente por mulheres. A presença do Samba de Salto no palco é uma celebração do talento feminino e da energia contagiante que só um grupo feminino pode oferecer.

“Todos os anos pensamos em diversificar a nossa grade, sem deixar de oportunizar que artistas que já passaram e que tanto se entregaram ao nosso evento retornem ao Sambalá. Por isso, estamos trazendo Nona e Bruninho, que, pela primeira vez, sobem ao palco do Sambalá, bem como Samba de Salto e Quioco Cabriolar, que já se apresentaram e fizeram shows incríveis em nosso evento. Sem dúvida, a 5ª edição do melhor encontro de samba de Sergipe será marcante”, celebra Pábulo Henrique, membro da organização do evento.

Sambalá no Gonzagão

Este ano, o evento está num espaço novo: o Gonzagão. Com sua rica história e papel fundamental na preservação da cultura popular, o Gonzagão dialoga diretamente com a proposta deste evento. Com uma infraestrutura que assegura conforto e segurança, o espaço proporcionará um ambiente perfeito para desfrutar de cada momento do festival.

Ingressos

Os ingressos para o Sambalá estão sendo vendidos por meio da plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/sambala-2024/2589771?referrer=www.google.com ). O primeiro lote segue a todo vapor pelo valor de R$35 .

Obará Comunicação Integrada