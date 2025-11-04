Nos canteiros de obra, mulheres transformam o concreto em símbolo de coragem e recomeço

O som das ferramentas, o ritmo das máquinas e o vai e vem de profissionais no canteiro de obras têm, cada vez mais, a presença feminina como um novo e eficiente elemento. As mulheres estão transformando e dando mais leveza ao cenário da construção civil, tradicionalmente dominado por homens.

Em Aracaju, o MD Social, programa de responsabilidade social da Moura Dubeux, tem sido uma porta de entrada para essa transformação, capacitando e empregando mulheres em diferentes funções nos empreendimentos que estão sendo erguidos em nossa capital.

“O MD Social tem quebrado paradigmas ao mostrar que a mulher pode ocupar espaços tradicionalmente masculinos, como a construção civil. Ao oferecer capacitação e abrir portas para o mercado, o programa não só promove a inclusão produtiva, mas também fortalece o protagonismo feminino. Isso amplia a representatividade das mulheres no setor e contribui para uma sociedade mais justa e igualitária” pontua Conceição Silva, gerente da Moura Dubeux e voluntária do MD Social.

Novos rumos e recomeços

Uma das novas contratadas e qualificada pelo programa, Valéria Muniz Martins simboliza o poder da capacitação e da perseverança. Depois de oito meses desempregada, entrou na empresa como servente e agora se prepara para assumir uma função técnica.

“Estou prestes a ocupar o cargo de eletricista, porque tenho curso e isso conta muito. Esse curso abriu as portas para mim e tenho certeza que também promoveu a mesma abertura para tantas outras que se capacitaram através do MD Social”. Dentro da sua visão, a persistência é o grande aprendizado. “Não desistir nunca, pois tudo é um desafio, mas a gente consegue”, declara.

Também recém-contratada e beneficiada pelo MD Social, Elaine de Almeida Santos, que hoje atua como chaveira na obra do Concept Jardins, afirma que encontrou um caminho para recomeçar. “Antes do curso que eu fiz aqui, nunca tinha trabalhado na área e, graças a Deus, fui contratada por ter tido um bom desempenho. Achei tudo tranquilo, o ambiente de trabalho é muito bom. Me sinto valorizada e grata pela oportunidade de aprendizado”, afirma.

Entre as histórias que inspiram essa mudança está a de Raiane de Oliveira Costa, auxiliar de engenharia na unidade Aracaju. Ela vive diariamente a experiência de trabalhar em um ambiente que, aos poucos, se torna mais diverso e acolhedor e acompanha de perto essa transformação. Para ela, as dificuldades de atuar em um ambiente historicamente masculino vêm sendo superadas com respeito e profissionalismo.

“Hoje, demonstrando respeito, a gente também é respeitada. Não tem mais dificuldade no canteiro. A presença das mulheres faz a gente se sentir mais acolhida”, destaca Raiane.

Conquistando respeito com leveza e mãos firmes

A líder de equipe Maria Joana dos Santos também reconhece o impacto da presença feminina. No início, conta que precisou se impor para conquistar respeito e autoridade em um ambiente majoritariamente masculino.

“Meu principal desafio foi ser líder entre os homens. Muitos não aceitavam ser comandados por mulheres. Mas isso está mudando. Quando vejo novas profissionais chegando, me sinto orgulhosa. É importante que mais mulheres ocupem esse espaço”, ressalta.

Essas trajetórias representam mais que conquistas individuais e se mostram como sinais de uma mudança cultural em andamento. São histórias de coragem, de aprendizado e de uma revolução silenciosa, feita por mãos firmes e olhares decididos.

Foto Nayana Araújo – Lotti+Caldas Comunicação