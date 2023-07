Nos próximos dias 4 e 5 têm eleições para direção do SINDISAN

Nos dias 4 e 5 de julho, terça e quarta-feira da próxima semana, serão realizadas as eleições para escolha dos membros da direção Executiva, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes do SINDISAN para o triênio 2023-2026 e, também, para escolha do representante dos trabalhadores da DESO que irá compor o Conselho de Administração da Companhia no biênio 2023-2025.

Em ambas as eleições, apenas uma chapa foi inscrita: Chapa 1 – Unidade, Resistência e Luta para a direção sindical; e a Chapa 1, formada por Antônio Carlos da Silva Góis, Elber Vinícius Rocha Santos e Raimundo José Cardoso Filho, para a escolha da representação dos trabalhadores da DESO.

De acordo com a diretora de Administração e Finanças do sindicato, Iara Nascimento, toda a logística para as duas eleições está preparada. Das 7h às 17h, nos dois dias, haverá urna nas sedes do sindicato, da DESO e da CODERSE, além de urnas itinerantes que percorrerão as demais unidades das duas companhias em todo o estado e, também, os SAAEs de Estância, Capela e São Cristóvão.

“Toda a logística para as duas eleições já foi discutida com a Comissão Eleitoral e encaminhada. Está tudo pronto, com as urnas preparadas, cédulas impressas, mesários escolhidos e veículos providenciados. Vamos trabalhar os dois dias intensamente para que essas eleições transcorram de forma tranquila, sem contratempos”, explicou Iara.

Para Silvio Sá, atual presidente do SINDISAN e candidato à reeleição com a Chapa 1, o processo de eleição sindical é um momento ímpar de participação dos trabalhadores e trabalhadoras na construção do sindicato.

“Este é o momento de concretização da democracia sindical. Apensar de termos, neste ano, apenas a nossa chapa inscrita, é muito importante a participação da categoria para fortalecer a direção do nosso sindicato em um momento tão difícil como o que estamos vivendo, com o avanço do projeto do governo estadual de privatização da nossa companhia de saneamento e dos SAAEs. O momento, portanto, é de unidade, resistência e luta em defesa do saneamento público e dos direitos e conquistas da categoria”, enfatizou Silvio Sá.

A apuração dos votos das duas eleições será realizada ainda no dia 5, na sede do sindicato, após a chegada de todas as urnas.

(Foto: Element5/Unsplash)

Fonte Sindisan