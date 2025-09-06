Nossa Senhora das Dores se prepara para a tradicional Festa da Padroeira

A cidade de Nossa Senhora das Dores se prepara para receber a tradicional Festa Social da Padroeira, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da localidade. Nos dias 12 e 13 de setembro, a Praça de Eventos será palco de shows que prometem atrair milhares de pessoas com uma programação repleta de grandes atrações como Natanzinho, Iguinho e Lulinha e Jonas Esticado.

A festa, que une tradição e entretenimento, é um marco para o município, não apenas por sua história, mas também pelo impacto na economia e no turismo da região.

A gestão municipal, sob a liderança da prefeita Ianna Porto, reforça o compromisso com a organização e segurança do evento. “A Festa da Padroeira de Nossa Senhora das Dores é um marco histórico para o nosso município. Mais que uma festa, é um momento de união, cultura local e de aquecimento da nossa economia. Estamos trabalhando para garantir que todos, dorenses e visitantes, vivam dias inesquecíveis, com muita alegria e segurança”, afirma a prefeita.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12/09)

– Kiko Willames

– ⁠Mikael Santos

– ⁠Iguinho & Lulinha

– ⁠Natanzinho Lima

Sábado (13/09)

– Lu Moraes

– Alma Gêmea

– ⁠Taty Girl

– ⁠Unha Pintada

– ⁠Jonas Esticado

Texto Regiane Sá