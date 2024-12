Byron: “Nosso maior objetivo é a transparência junto ao que a nossa sociedade precisa”

Em reta final da atual Legislatura da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) aproveitou a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para reforçar a atuação do parlamento.

“A cada ano de mandato temos o dever desta análise e, este ano, com um propósito ainda maior, que é encerrar esta legislatura proporcionando o melhor para o povo de Aracaju através da próxima gestão. Chegamos ao final dos 4 anos de mandato, seguindo o planejamento da Casa e afirmando nosso compromisso com a nossa gente. Temos o maior orçamento da história de Aracaju, o que nos faz avaliar detalhadamente os gastos, investimentos, as obras e os serviços colocados como prioritários . Nosso maior objetivo é a transparência junto ao que a nossa sociedade precisa”, declarou Byron.

O orçamento previsto para Aracaju em 2025 é de R$ 4,6 bilhões, tendo as áreas da infraestrutura, planejamento, saúde , educação e defesa social, com os maiores valores previstos.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Reis