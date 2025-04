“Nosso patrimônio histórico está gritando por socorro”, alerta Breno Garibalde

O abandono do patrimônio histórico do estado e do município de Aracaju, foi o tema do pronunciamento do vereador Breno Garibalde na tribuna da Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 15. O parlamentar alerta que os prédios históricos da capital sergipana estão gritando por socorro.

“Com as chuvas do último sábado, a cúpula do prédio do Instituto Parreiras Horta veio a desabar. Mas, o problema é da chuva? Não! O problema é da falta de cuidado com o nosso patrimônio histórico. Aquele prédio é datado de 1924, é protegido pelo Governo do Estado, está na lista de imóveis tombados, mas está em completo abandono. É muito triste ver como o nosso patrimônio está sendo tratado”, declarou o vereador

Ainda segundo Breno, o prédio do Instituto Parreiras Horta é o único edifício com características neoislâmicas no nosso estado. “Estamos falando de um prédio com mais de cem anos, que conta a história da medicina e pesquisas científicas no nosso estado, e infelizmente não é um caso isolado. Temos vários exemplos desse abandono, um deles é o palácio Inácio Barbosa, outro prédio histórico que está caindo aos pedaços. Isso é muito preocupante! Uma cidade sem história, é uma cidade sem memória”, alertou o parlamentar.

Para Breno, é necessário chamar atenção do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju para o cuidado com os prédios históricos. “Espero que nossos gestores passem a olhar com mais atenção para a nossa história”.

Mudanças climáticas

Ainda em sua fala, Breno deixou o alerta para os impactos causados pelas mudanças climáticas na capital sergipana. “Todo ano fortes chuvas acontecem nessa época, mas a cada ano a situação se agrava. Precisamos nos atentar a isso. O que Aracaju está fazendo para se preparar para as mudanças climáticas? Quem mais sofre com isso são as comunidades da periferias. É necessário que a gestão esteja atenta a isso e trabalhe em soluções para minimizar esses impactos”, finalizou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: China Tom