ARQUIDIOCESE EMITE NOTA DE PESAR PELA MORTE DO SANTO PADRE, PAPA FRANCISCO, OCORRIDA HOJE

O Arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, divulgou nesta segunda-feira, 21, uma nota lamentando a morte do papa Francisco.

Na mensagem, dirigida ao clero e aos fiéis leigos da Arquidiocese, ele afirma ter recebido com pesar, mas também com esperança, a notícia da “páscoa do Santo Padre”.

Em sinal de luto e comunhão com a Igreja em todo o mundo, o arcebispo solicitou que os sinos das igrejas da arquidiocese repiquem ao meio-dia, no horário de Brasília. Ele também convidou os fiéis a participarem da missa em sufrágio do pontífice, marcada para as 16h30, na Catedral Metropolitana de Aracaju. A orientação é que os ministros ordenados utilizem paramentos na cor roxa, símbolo litúrgico do luto.

A data da morte do papa coincide com a chamada “Segunda-feira do Anjo”, celebrada na tradição litúrgica como extensão do tempo pascal. O arcebispo destacou esse simbolismo ao afirmar que “o fulgor da Páscoa do Ressuscitado também abraça o mui caro Papa Francisco”.

Francisco liderou a Igreja Católica por doze anos, sendo o primeiro pontífice da América Latina. Ao encerrar a nota, Dom Josafá exortou os fiéis a oferecerem orações e boas obras pelo descanso eterno daquele que, segundo ele, exerceu com dedicação o papel de Vigário de Cristo.

Por Layla Kamila – Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Aracaju