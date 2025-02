Nota Pública: Não adianta puxar pro lado da baixaria, o Brasil é melhor que isso!

O filme ‘Ainda estou aqui’ já ganhou o Oscar antes mesmo de sair o resultado oficial. A vitória é do Brasil. É a história verdadeira da Ditadura cívico militar e empresarial que dominou o Brasil de 1964 até 1984 sendo contada para o mundo inteiro ver.

Os sentimentos são invisíveis, mas o filme nos mostra o que aconteceu no Brasil. Conseguimos sentir parte da dor profunda de cada membro da família do ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva quando os militares o levaram para o ‘interrogatório’ que resultou no seu assassinato após as sessões de torturas. A dor da perda e impotência frente a um regime ditatorial, assassino, a saudade da família, tudo está lá no filme. Claro e simples como a luz do sol.

Não adianta negar os crimes que aconteceram porque o filho de Rubens Paiva e de Eunice Paiva, o garotinho que ficou vivo para contar essa história se transformou num grande homem, um enorme escritor brasileiro que traduziu com a leveza e a beleza do seu texto o frescor da juventude revolucionária.

Tudo o que o escritor Marcelo Rubens Paiva sentiu e viveu virou filme. E, independentemente do resultado do Oscar, o mundo inteiro vai saber a verdade da Ditadura Militar no Brasil.

Covardes, anônimos, mesquinhos e baixos, bolsonaristas presentes no desfile do bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta arremessaram uma mochila no rosto de Marcelo Rubens Paiva e, antes disso, jogaram uma lata de cerveja e erraram o alvo. A agressão covarde contra Marcelo Rubens Paiva foi para desaguar o ódio bolsonarista contra a verdade, que sempre aparece.

Não adianta puxar pro lado da baixaria, o Brasil é maior, o Brasil é melhor! E a verdade da Ditadura Militar está aí para todo mundo ver.

Contra a agressão ao escritor Marcelo Rubens Paiva no carnaval, a juventude brasileira que sempre nos empurra para frente deu a resposta com protesto e luta contra o apagamento da memória na Ditadura Militar.

O Brasil tem juventude sim, e daquelas que não fica sentada apática. Assim o Levante Popular da Juventude reagiu à agressão contra Marcelo Rubens Paiva e foi à porta de José Antônio Nogueira Belham, um dos torturadores de seu pai, para denunciá-lo pelos crimes de tortura e assassinato.

Por isso, já vencemos o Oscar e neste carnaval queremos o seguinte troféu: Bolsonaro na cadeia! Sem anistia para os golpistas do 8 de janeiro! Ditadura nunca mais! Viva o cinema brasileiro.

Conquistada com sangue e suor de quem veio antes de nós, viva a democracia brasileira!

Por: CUT Sergipe