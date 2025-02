Nova Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória entra em funcionamento com ampla estrutura

O Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Civil concluíram a transferência da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e do Núcleo de Atendimento à Mulher e demais Grupos Vulneráveis para o novo prédio. A unidade é mais ampla e otimiza o atendimento ao público, além de propiciar um ambiente mais qualificado para o trabalho de delegados e oficiais investigadores na cidade localizada no agreste de Sergipe. A transferência foi concretizada no último dia 22 de janeiro, já estando em funcionamento.

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória saiu de uma casa antiga localizada na Rua da Palma, próximo à Ceasa, para um prédio mais amplo, situado em frente à Praça da Juventude, um dos principais locais da cidade. O novo prédio conta com diversas salas e novo mobiliário para o melhor atendimento à população e para o trabalho dos servidores da Polícia Civil.

Além de contar com um ambiente mais amplo, a Delegacia ampliou a acessibilidade, permitindo o fácil acesso de todas as pessoas que eventualmente necessitem dos serviços disponibilizados pela Polícia Civil. O ambiente contempla espaços para três delegados de polícia com suas respectivas equipes, e conta ainda com salas de investigações, conciliações e monitoria, além de gabinetes e cartórios para atividades plantonistas.

A unidade também dispõe de sala para a Polícia Militar, onde são confeccionados relatórios de ocorrência; sala para atendimento de advogados e depoimento especial; e sala para atendimento a mulheres e demais grupos vulneráveis. As adaptações necessárias ao melhor funcionamento da unidade policial foram executadas tanto pelo proprietário do imóvel, quanto pelo Departamento de Administração Financeira (DAF) da SSP.

Corpo de Bombeiros

Ao lado da nova Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, também haverá uma nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Em breve ela será autorizada a iniciar o funcionamento, inclusive com a novos serviços à população de Nossa Senhora da Glória e região.

Foto: Ascom SSP