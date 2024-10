Nova empresa do transporte público da Grande Aracaju iniciará a operação no sistema com 255 ônibus zero, parte com ar-condicionado

Os usuários do transporte público na Grande Aracaju contarão com um sistema mais qualificado e moderno a partir do próximo ano como resultado da licitação do serviço realizada pelo Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), formado pelos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e o Governo do Estado.

E as melhorias, conforme previsto no edital de licitação, já começam a ser anunciadas pelas novas empresas concessionárias do sistema: a Viação Transportes Sergipe Limitada e a Viação Atalaia.

De acordo com o diretor executivo da Viação Transportes Sergipe, Rafael Santana, a empresa, que faz parte de um grupo mineiro, já está estruturando a operação em Aracaju para iniciar sua atuação no sistema de transporte público da região metropolitana no início do próximo ano com uma frota de 255 ônibus zero km, parte da qual já equipada com ar-condicionado.

“Nós fomos os vencedores do Lote 1 da licitação, que abrange Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. E nós iremos trazer uma frota cem por cento zero quilômetro. Já adquirimos a frota, que está sendo fabricada. Serão 255 novos ônibus, e desse total 10% já virá com ar condicionado e o restante será implementado gradativamente, conforme o contrato”, afirmou.

Rafael revela que o investimento da empresa para inserção no sistema de transporte público da Grande Aracaju é de cerca de R$ 200 milhões. “O grande valor desses investimentos é, realmente, nos ônibus zero quilômetro, que chegam a cerca de R$ 180 milhões”, disse, ao destacar que a nova frota será equipada com tecnologia de ponta, incluindo Wi-Fi, bilhetagem eletrônica, chatbot e monitoramento em tempo real por GPS.

Rafael também ressaltou o compromisso da empresa com os trabalhadores que já atuam no sistema. A Viação Transportes Sergipe Limitada estima que deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e 400 indiretos. “Em relação à mão de obra, nós fizemos uma reunião na semana passada com o diretor-executivo do consórcio, Renato Telles, e com o presidente do sindicato, e acordamos de que iremos dar preferência, na hora da contratação, para todos os colaboradores que estão atuando hoje no sistema. Fizemos uma parceria com o Sest Senat, que agora em novembro vai iniciar o processo de seleção e contratação”, garantiu.

Segurança jurídica

Outro aspecto apontado por Rafael como decisivo para que a sua empresa participasse da concorrência pública para assumir a concessão do serviço foi a segurança jurídica assegurada no curso da licitação.

“A gente vem acompanhando os processos de judicialização, e recentemente tivemos uma decisão muito importante do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, na qual decidiu pela continuidade da licitação. Isso realmente nos trouxe segurança jurídica para iniciar os investimentos. O contrato já foi assinado e vai trazer as melhorias que a população realmente espera”, frisou.

Atualmente, a empresa está em busca de imóveis para a construção de sua nova garagem e já está em negociações avançadas. “Em relação à garagem, já vimos inúmeros imóveis e estamos dando preferência aos que tenham algum tipo de infraestrutura que possa facilitar a nossa transição. Então estamos ainda em negociação, ainda não temos o local certo, mas já está em fase avançada”, explicou Santana.

Texto e foto Lucas Silva