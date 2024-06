Nova sede do Ipesaúde em Itabaiana será inaugurada na próxima terça-feira

O Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) inaugurará a nova sede em Itabaiana na próxima terça-feira, 11. O novo edifício, que leva o nome de Maria do Espírito Santo Lima, possui uma estrutura que traz mais conforto e benefícios para os conveniados. A inauguração acontecerá às 10 horas, na Avenida Rinaldo Mota Santos, nº 1.372, bairro Marianga.

A nova unidade representa um marco de excelência e avanço para os beneficiários do município e da região agreste de Sergipe. Além de proporcionar mais conforto, a mudança eleva a qualidade dos serviços e expande a gama de especialidades médicas disponíveis com a inclusão das áreas de Ortopedia, Cardiologia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia. Na nova sede, continuarão sendo ofertadas as especialidades de Clínica Geral, Enfermagem, Ginecologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pediatria e Psicologia.

Com uma área total de 550 m², distribuídos em dois andares, a unidade oferece uma infraestrutura moderna e adaptada, incluindo duas recepções espaçosas e climatizadas, sala de acolhimento, 10 consultórios, fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o novo prédio possui uma área dedicada às crianças, equipada para realização de atividades lúdicas, e conta com equipamentos de última geração, como a cadeira de suporte tecnológico, no consultório odontológico, que proporciona mais conforto aos pacientes.

Avanço nos atendimentos

Para o presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, a nova sede representa um avanço significativo na promoção da saúde. “É mais que uma nova estrutura: é um compromisso renovado com a qualidade, o conforto e a acessibilidade no atendimento aos beneficiários de Itabaiana e região. Nosso objetivo é ofertar ainda mais especialidades, facilitando o cuidado à saúde sem precisar do deslocamento do paciente até a capital. Para isso, triplicamos os profissionais da Terapia Ocupacional e duplicamos clínicos gerais, psicólogos e fonoaudiólogos”, conta.

O coordenador da unidade, Yuri Souza, afirma que a expectativa é atingir, através das melhorias trazidas pela nova sede, a média de 5 mil atendimentos mensais, duplicando o número atual de atendimentos. “Todos nós estamos empenhados em proporcionar uma experiência ainda mais positiva aos nossos beneficiários, oferecendo não apenas um ambiente acolhedor, mas também uma equipe qualificada e uma gama expandida de serviços de saúde”, ressalta.

Com a ampliação dos serviços, o expediente da nova unidade ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Os atendimentos devem ser agendados previamente, seja por telefone (79) 3198-4356 ou presencialmente. O Ipesaúde reitera seu compromisso de oferecer cuidados de saúde de qualidade e acessíveis a todos os servidores e seus familiares em Sergipe.

Homenagem

A nova sede traz o nome de Maria do Espírito Santo Lima, conhecida carinhosamente como Dona Mariazinha. Nascida em 21 de fevereiro de 1917, no Povoado Terra Vermelha, em Itabaiana, Maria foi mãe do ex-deputado estadual Luciano Bispo, e deixou um legado marcante de força, determinação e solidariedade. Como mãe de nove filhos, encontrou na costura e na produção de doces formas de contribuir para o sustento da família, ao mesmo tempo que incentivava cada um de seus filhos a completar os estudos. Em seu falecimento, no dia 31 de setembro de 2011, deixou um legado que inspira aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Fonte e foto ASN