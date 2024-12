Novo acesso à avenida Tancredo Neves passa a funcionar nesta sexta, 13

O projeto de reestruturação da avenida Tancredo Neves, realizado pela Prefeitura de Aracaju, englobou o recapeamento asfáltico da via, a reforma das calçadas e ciclovia, a instalação de novos abrigos de ônibus e também a implantação de um novo cruzamento semafórico que ampliará as opções de acesso para os condutores que circulam pela região. O semáforo passa a operar nesta sexta-feira, 13, a partir das 10h.

Assim, quem trafega pelo Largo da Aparecida, pela avenida Escritor Graciliano Ramos, poderá acessar à Tancredo Neves diretamente em direção à zona Norte. Da mesma forma, a interseção com a avenida São João Batista permitirá o fluxo direto para o sentido Sul, simplificando significativamente os trajetos e diminuindo os tempos de deslocamento.

“A Tancredo Neves é uma das avenidas mais movimentadas da cidade e a Prefeitura de Aracaju, além de investir na melhoria estrutural da via, implantou o novo cruzamento semafórico para dar mais fluidez ao trânsito, mais opções de acesso para os condutores e uma travessia mais segura para os pedestres”, afirma o superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o tenente-coronel Silvio Prado, superintendente da SMTT.

O superintendente conta ainda que agentes da SMTT ficarão no local, monitorando o trânsito durante o período de adaptação dos condutores. “O cruzamento semafórico começará a operar após o período de pico no trânsito, a partir das 10h, e os agentes permanecerão nas imediações, monitorando o trânsito. É importante que os condutores fiquem atentos ao novo cruzamento, que com certeza trará benefícios para a mobilidade na região”, declara o tenente-coronel Silvio Prado.

Obra da Tancredo Neves

A inclusão do novo cruzamento faz parte da extensa reestruturação da avenida Tancredo Neves, gerenciada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). O projeto, que absorveu um investimento de R$ 26.673.726,92, incluiu também melhorias como fresagem do pavimento, recapeamento asfáltico e atualização da rede de drenagem.

Fonte e foto SMTT