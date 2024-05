Novo arcebispo de Aracaju toma posse no próximo sábado

A Arquidiocese de Aracaju está preparando para a posse canônica do seu 5º arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes da Silva.

A Arquidiocese de Aracaju vive a grande expectativa da solene celebração de posse canônica do seu 5º arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes da Silva, no sábado, 25 de maio, às 16h, na catedral.

Dom Josafá irá até a catedral, acompanhado do cardeal dom Sergio da Rocha (arcebispo de Salvador e primaz do Brasil), e dos demais bispos da Província Eclesiástica de Aracaju: dom Genivaldo Garcia (bispo de Estância) e dom Vítor Agnaldo (bispo de Propriá e administrador apostólico da Arquidiocese de Aracaju). De joelhos, irão fazer uma breve oração diante do Sacrário. Após a oração, todos se dirigem à Cúria Metropolitana para se paramentarem.

A Missa de posse será presidida pelo cardeal dom Sérgio, que fará a entrega do báculo, insígnia episcopal que é sinal da função pastoral do bispo.

O cerimoniário, responsável pelo preparo e coordenação da Liturgia, será o padre Roberto Benvindo, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

A chegada de dom Josafá Menezes a Aracaju está prevista para quinta-feira, 23. Na sexta-feira, às 17h, irá participar de um momento mariano na catedral Metropolitana.

Sobre o novo arcebispo

Dom Josafá, cujo lema episcopal é “Praedica verbum” (Prega a Palavra), extraído da segunda Carta de São Paulo a Timóteo (2Tm 4, 2), será o quinto arcebispo metropolitano de Aracaju. Ele nasceu em 2 de janeiro de 1959, na cidade de Salinas de Margarida (BA). Foi ordenado sacerdote em 14 de maio de 1989 e bispo no dia 10 de março de 2005.

O novo arcebispo metropolitano de Aracaju iniciou seu ministério episcopal na Arquidiocese de Salvador (BA), como bispo auxiliar, entre 2005 e 2010. Em 26 fevereiro de 2011, foi empossado como segundo bispo da Diocese de Barreiras, onde permaneceu por oito anos. Sua posse como arcebispo de Vitória da Conquista ocorreu em dezembro de 2019.

Também atuou como administrador apostólico da diocese de Bom Jesus da Lapa, entre maio de 2014 e setembro de 2015. No regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi bispo referencial para o Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso (2011-2015), e para a Pastoral da Comunicação (2015-2019), além de coordenador da Região Pastoral do Oeste da Bahia (2016-2019).

