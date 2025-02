Novo ciclo de aplicação do imunizante contra vírus respiratório será iniciado em 24 de fevereiro em SE

Com o objetivo de prevenir infecções causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância do Palivizumabe, anticorpo monoclonal contra o VSR que causa a bronquiolite viral aguda, mais comum em crianças menores de cinco anos. O novo ciclo de aplicação do calendário será iniciado no dia 24 de fevereiro e seguirá até o mês de julho.

A aplicação do imunizante é destinada aos lactentes de alto risco, como os bebês prematuros abaixo de 28 semanas de idade gestacional. Ela também é voltada a crianças de até dois anos de idade portadoras de cardiopatia congênita em uso de medicações, e prematuros com displasia broncopulmonar.

De acordo com a médica do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), Márcia Estela Lopes, o palivizumabe dura em média 30 dias e, por isso, a aplicação é feita em cinco meses, sendo uma vez por mês. “Em Sergipe, estaremos aplicando a partir do dia 24 de fevereiro até o mês de julho. É importante que os pais tenham consciência e cadastrem seus filhos com as indicações junto ao Crie, para que possamos incluí-los dentro desse processo de aplicação”, explicou a médica.

Aplicação

A aplicação do palivizumabe será realizada em cinco semanas. A primeira semana será de 24 de fevereiro a 27 de fevereiro; a segunda, de 24 a 28 de março; a terceira semana vai de 28 de abril a 2 de maio; a quarta semana de 26 a 30 de maio; e a quinta semana será dos dias 30 de junho a 04 de julho.

O imunizante será aplicado prioritariamente nas Maternidades Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Lourdes Nogueira e Santa Isabel, bem como no Hospital da Criança, Hospital Universitário e Hospital do Coração com crianças internadas. Além disso, será feita a aplicação do Palivizumabe no Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco Maria Creuza de Brito Figueiredo, antigo Follow-up, como também junto ao Crie das demais crianças nascidas em outras maternidades do interior e encaminhadas por especialistas.

Bronquiolite

A bronquiolite viral aguda é uma doença respiratória que ocorre mais frequentemente em crianças menores de cinco anos, e se caracteriza pelo aparecimento de sintomas respiratórios como febre, tosse, cansaço, que podem ocasionar o internamento devido ao agravamento dos sintomas e até óbito. Em caso de sintomas, pais e responsáveis devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

Foto SES