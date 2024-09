Novo Complexo Viário em Aracaju homenageará senadora Maria do Carmo Alves

Obra do Governo de Sergipe interligará bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio

O Governo de Sergipe, por meio de publicação no Diário Oficial nesta quinta-feira, 5, anunciou o nome do novo Complexo Viário que interligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju. A estrutura será oficialmente denominada ‘Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves’, em homenagem à ex-senadora que foi a primeira mulher a representar Sergipe no Senado Federal, onde exerceu três mandatos consecutivos, destacando-se pela defesa das causas sociais e pela promoção de políticas públicas voltadas à inclusão e proteção dos mais vulneráveis.

O Complexo Viário faz parte das ações estruturantes do Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe), cujo edital foi assinado em setembro do ano passado pelo governador Fábio Mitidieri. Com 360 metros de extensão e estrutura estaiada sobre o Rio Poxim, a obra inclui a implantação de uma ciclovia, visando não apenas desafogar o trânsito na região, mas também melhorar o acesso ao bairro Coroa do Meio e à Orla da Atalaia.

Além disso, o complexo contará com um elevado de 180 metros de extensão na interseção das avenidas Tancredo Neves e Beira Mar, que complementará a infraestrutura de mobilidade urbana da capital sergipana. A obra, com investimento inicial estimado em R$ 318.268.670,35, irá melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos, facilitando a circulação na região e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) está responsável pela sinalização da área e pelas obras que integram o complexo. “A empresa Constran Internacional Construções S/A foi a vencedora do processo licitatório e executará a intervenção. Estamos trabalhando dentro dos prazos estabelecidos e, após a finalização dos projetos executivos, o governador Fábio Mitidieri dará a ordem de serviço, reforçando o seu compromisso com o avanço de Sergipe”, afirma o secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque.

Foto: Marcos Rodrigues