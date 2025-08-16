Novo trem Porto Alegre–Gramado promete viagem em 1 hora até 2032

Por Hugo Julião*

O governo do Rio Grande do Sul autorizou a implantação de um trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado, com previsão de operação até setembro de 2032. O projeto será executado pela iniciativa privada, por meio da empresa SulTrens, com investimento estimado em R$ 4,5 bilhões, sem aporte de recursos públicos, e concessão válida por 99 anos.

A linha terá aproximadamente 84 quilômetros, passando por 19 municípios e atendendo 22 cidades. O trajeto contará com 27 cruzamentos rodoviários, 15 pontes e viadutos — incluindo um sobre a FreeWay (BR-290) — e 9 túneis. A estação de Porto Alegre ficará a cerca de 700 metros do Aeroporto Salgado Filho, e a estação final, em Gramado/Canela, será localizada na Avenida das Hortênsias.

Os trens terão motorização híbrida (diesel-elétrico), capacidade para 220 a 300 passageiros e velocidade máxima estimada em 120 km/h. O tempo de viagem será de aproximadamente uma hora.

O cronograma prevê conclusão do anteprojeto até agosto de 2026, captação de recursos até janeiro de 2027, licenciamento ambiental e projeto executivo até junho de 2028, início das obras em 2028, conclusão até março de 2032, operação experimental em junho e início da operação comercial em setembro de 2032.

A expectativa é gerar cerca de 22,7 mil empregos diretos e indiretos durante as fases de implantação e operação. O sistema deverá impulsionar o turismo na Serra Gaúcha, reduzir o tráfego nas rodovias e contribuir para o desenvolvimento econômico regional.

Outros trens turísticos no Brasil

O país conta com diversas rotas ferroviárias voltadas ao turismo, combinando lazer, história e paisagens. Entre os principais destaques estão:

Serra Verde Express (PR) – Liga Curitiba a Morretes em um trajeto de 68 km pela Serra do Mar, com vista para a Mata Atlântica e pontes centenárias.

Maria Fumaça (RS) – Faz o percurso entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, com apresentações culturais e degustações de vinhos e espumantes.

Trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas (ES–MG) – Ligando Cariacica a Belo Horizonte, combina transporte regular e trechos apreciados por turistas devido à vista para rios e montanhas.

Trem do Pantanal (MS) – Realiza passeios entre Campo Grande e Miranda, passando por áreas de fauna e flora características da região.

Trem de Tiradentes (MG) – Percorre 12 km entre Tiradentes e São João del-Rei em locomotiva a vapor, com forte apelo histórico-cultural.

Essas operações demonstram o potencial do transporte ferroviário como atrativo turístico e reforçam como será relevante o futuro trem Porto Alegre–Gramado no cenário nacional.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE