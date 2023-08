Novos corredores de ônibus coletivos da Zona Sul de Aracaju começam a funcionar hoje ; veja aqui os horários

Os novos corredores de trânsito de Aracaju começam a funcionar nesta sexta-feira (11) partir de agora, pedestres, condutores, motociclistas e ciclistas devem redobrar a atenção para as novas regras de trânsito nos corredores Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins.

Para que a população se adeque às mudanças, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT), realiza, pelos próximos 30 dias, uma campanha educativa nessas vias a fim de orientar e conscientizar a população.

Confira as regras

Corredor Hermes Fontes

– As faixas são exclusivas para ônibus em tempo integral.

Corredor Beira Mar

– Fica proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, e das 16h às 19h, no seguintes locais:

Avenida Beira Mar, entre o Parque dos Cajueiros e a Região do Antigo Palácio de Veraneio;

Entre a Avenida Tancredo Neves e a Rua Júlio Santana (Praia Formosa);

Avenida Otoniel Dória, entre a Travessa Hélio Ribeiro e Avenida Mal. Mascarenhas de Morais.

Corredor Augusto Franco

– Será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg Leite;

– Entre a Gonçalo Rollemberg Leite e a Rua São Cristóvão, de segunda a sexta, das 6h às 9h, e das 16h às 19h.

Corredor Centro/Jardins

– Será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h, nos seguintes locais:

Avenida Vereador Manoel Dória, entre a Rua Presbítero Adel Alves Oliveira e a Ponte Gilbero Vila Nova de Carvalho;

Avenida Gerado Barreto Sobral, entre o Hospital Primavera e a Avenida Deputado Sílvio Teixeira;

Rua Cedro, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard;

Rua Itabaiana, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard;

Rua Capela, entre a Rua Divina Pastora e a Avenida Barão de Maruim.

As obras

As obras dos corredores tiveram início em dezembro de 2019. Com as vias 25 centímetros mais largas que as normais, a iniciativa teve como um dos objetivos reduzir em 20% o tempo de viagem dos ônibus, segundo a prefeitura.

Somados, os quatro corredores de trânsito têm 35,8 km de extensão e custaram quase R$ 46 milhões ao município. Quase metade do investimento (R$ 19 milhões) foi feito no Corredor da Hermes Fontes. À época, a reforma gerou polêmica, por causa da retirada de árvores da avenida. Além disso, há confusão por parte de motoristas sobre a utilização das faixas; e de passageiros, em relação a qual ponto de ônibus deve ser utilizado (antigo ou novo).

Fotos: Michel de Oliveira